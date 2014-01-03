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Yaşam

Bu balın kilosu 15 bin lira!

Artvin'deki Sarıçayır Yaylası'nda bir mağaradan çıkarılan "Peri Balı" kilogramı 5 bin avro yani 15 bin liradan satılıyor

03 Ocak 2014 10:48


Artvin’deki Sarıçayır yaylasında bir mağaradan çıkarılan balın kilogramı 5 bin avro yani 15 bin lira... Bal üreticisi Günay Gündüz, ‘Kovansız oluşan bal, içeriğindeki minareller nedeniyle benzersiz’ diyor.

Artvin’deki Sarıçayır Yaylası’nda bir mağaradan çıkarılan ‘Peri Balı’, kilogramı 5 bin avro yani 15 bin liradan  satılıyor. Bin 800 metrelik mağaradan çıkarılan toplam 18 kilogram balın 6 kilogramı satıldı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde bal üreticiliği yapan Günay Gündüz, endemik bitki çeşitliliği nedeniyle dünyada ender bulunan balların üretildiği ilçede Sarıçay Yaylası’nda bir mağarada buldukları ‘Peri Balı’nın içeriğindeki mineralleri nedeniyle yüksek fiyatlara alıcı  bulduğunu belirtti.

 

Tedavide yardımcı

 

Bölgede üç kuşaktır balcılıkla uğraştıklarını, 2009’da yayladaki bir mağarada arı hareketliliği saptadıklarını ifade eden Gündüz, “1800 metrelik mağarada yaptığımız araştırma sonucu bal olabileceğini tahmin ettik. 500 metrelik halatlarla profesyonel dağcıların yardımıyla indiğimiz mağarada kayalara bağlı olarak 18 kilogram bal bulduk. Bal analizi konusunda en prestijli kurum olan Fransa’daki CETAM laboratuvarına gönderdik. Burada yapılan analizlerde kovan olmadan kayalara bağlı oluşan bu balın içeriğindeki mineraller nedeniyle çok farklı olduğu ve 7 yıllık olduğu saptandı.”

Balın 2009’da Fransa’daki bal borsasında 1 kilogramının 45 bin  avro, 2010 yılında ise Çin’deki borsada 1 kilogramının 28 bin avro fiyatla ilaç firmalarına satıldığını anlatan Gündüz, tedaviye yardımcı olan balın Türkiye’deki satış fiyatının 5 bin avro olarak tespit edildiğini anlattı.

Balın 6 kilogramının satıldığını belirten Gündüz: “170 ve 250 gramlık kavanozlarda sattığımız bala kanser gibi müzmin hastalıklarla mücadele eden insanlar rağbet gösteriyor. İnsanlar balın fiyatını sorduğunda şaşırıyor. Bir otomobil parası şaşırtıyor.”

 

Sahte bal imaj zedeliyror

 

‘Peri Balı’nın üreticisi Gündüz, “Türkiye’de sadece sahte balın tespiti için analiz yapılabiliyor. Türkiye bitki ve çiçek çeşitliliği nedeniyle dünyanın en değerli ballarını üretiyor. Ancak sahteciliğin fazla olması nedeniyle Türk balları, uluslararası piyasada kötü üne sahip” diyor.

 

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