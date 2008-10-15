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Bilim / Teknoloji

Bu ayak izi tam 345 bin yıllık!

İtalya'nın güneyindeki Roccamonfina yanardağında 2003'te bulunan dünyanın en eski insan ayakizinin 345 bin yıllık olduğu tespit edildi.

15 Ekim 2008 03:00

İtalya'nın güneyindeki Roccamonfina yanardağında 2003'te bulunan dünyanın en eski insan ayakizinin 345 bin yıllık olduğu tespit edildi.

"Şeytan izi" olarak bilinen bu fosilleşmiş ayak izleri üzerinde uygulanan argon tarihleme yöntemi, daha önce 385 bin ila 325 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bu izlerin 345 bin yaşında olduğunu ortaya koydu.

Dengelerini sağlamak için yürürken ellerini de kullanan ilk insanların bıraktığı izlere argon tarihleme yöntemini uygulayan Fransa'nın İklim ve Çevre Bilim Laboratuvarından bilim adamları, 6 bin yıl yanılma payı olabileceğini
belirtti.

Amatör bir arkeoloğun keşfinden sonra Padova Üniversitesinden Paolo Mietto ve meslektaşları tarafından dünyaya tanıtılan bu ilk insana ait en eski ayak izlerinin bulunduğu arkeolojik kazı alanının ziyarete açık olduğu
bildirildi.

Bundan önceki en eski insan izinin 300 bin yıl öncesine ait olduğu ve Fransa'da bulunduğu belirtilmişti.

20 santimetre uzunluğunda ve 10 santimetre genişliğinde olduğu izlere göre, o zamanda yaşayan insanın 1,5 metre boyunda olduğu tahmin ediliyor.

İtalyanların, yanardağın o dönemde aktif bulunması ve lavların üzerinde kimsenin yürüyemeyecek olması nedeniyle, bu izleri "şeytan izi" olarak yorumladığı, ancak yapılan bilimsel araştırmalar sonunda bunların dünyanın en eski insan izleri olduğunun fark edildiği belirtilmişti.

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