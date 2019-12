Bu ay ne yersek zayıflarız?

Prof. Dr. Ahmet Maranki hangi ayda hangi besinlerle zayıflanacağını açıkladı.



OCAK



Balık: Kefal, tekir, kırlangıç, istrongilos, levrek,

Sebze: Kereviz, lahana, brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp

Meyve: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Sebze ve etsuyu ile hazırlanan çorbaları sofranızdan eksik etmeyin. Hareketsiz geçirilen soğuk kış günlerinde çorbalar bağırsak sisteminizi düzenler. Soğuk havalarda vücuda direnç veren balık ve baklagiller de en çok tüketilmesi gereken besinlerdendir.



ŞUBAT



Balık: Uskumru, istavrit, lüfer, palamut, tekir, kefal, kalkan, gümüş balığı,

Sebze: Brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.

Meyve: Elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva.



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Kansere karşı etkili lahanagilleri (lahana, brüksel lahanası, karnabahar ve brokoli) sık sık tüketin. Bol beta-karoten içeren havuç ile salata, zeytinyağlı yemek ya da havuç suyu hazırlayın.



MART



Balık: Levrek, kalkan, kefal

Sebze: Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli.

Meyve: Elma, muz



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Mart, yaza hazırlanılan aydır. Hafif beslenmeye ve diyet yapmaya başlamanın tam zamanıdır. Mart, aynı zamanda ilkbahara geçiş yapılan aydır. Bu sebeple hafif ve bir o kadar da direnç veren besinleri tüketmeye özen göstermeniz gerekir. Balık, ızgara et, sebze ve meyveler bol tüketilmelidir.



NİSAN



Balık: Kalkan, kılıç, kırlangıç, tekir, barbunya

Sebze: Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul.

Meyve: Can erik



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Kuzu etinin en taze ve lezzetli zamanıdır. Bu aylarda et olarak kuzu eti tercih edilmelidir. Sütlü hafif tatlılar yiyin. Sabah kahvaltılarında ve geceleri yatmadan evvel bir bardak süt içmelisiniz. Hafif ama sağlıklı beslenip ve açık havada düzenli yürüyüşler yaparak fazla kilolarınızla vedalaşabilirsiniz.



MAYIS



Balık: Barbunya, levrek, kılıç, kırlangıç, dilbalığı,

Sebze: Enginar, bakla, madımak, semizotu, papatya, ebegümeci, domates, salatalık.

Meyve: Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Çilek kısa ömürlü bir meyvedir. İçeriğinde bulunan zengin vitaminler (özellikle C vitamini) ve mineraller sayesinde ani enerji vererek, geçiş mevsiminde ortaya çıkabilen yorgunluk belirtilerini gidermektedir.



HAZİRAN



Balık: Mercan, levrek, barbunya.

Sebze: Enginar, taze patates, taze fasulye, bakla (ayın ortasına kadar), bezelye, kabak, patlıcan, sivribiber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber, çalı fasulyesi.

Meyve: Kiraz, yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, dut.



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Kısa ömürlü dut ve kiraz bu ayda bol bol tüketilmelidir. Her ikisi de zengin vitamin ve mineral kaynağıdır.



TEMMUZ



Balık: Sardalye, barbunya, tekir, ıstakoz, böcek, pavurya.

Sebze: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, kum havucu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivribiber, dolmalık biber, çalı fasulyesi, barbunya fasulyesi.

Meyve: Kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, vişne.



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Semizotu, balıktan sonra en çok omega-3 içeren sebzedir. Vücut tarafından üretilmeyen bir yağ asidi olan Omega-3, kalp hastalıklarına, zihinsel karışıklığa ve bunamaya karşı ekilidir.



AĞUSTOS



Balık: Çingene palamudu, mercan, kılıç, sardalye.

Sebze: Domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, çarliston biber, sivribiber, taze fasulye, barbunya fasulyesi, kabak, mısır, kırmızı salçalık biber.

Meyve: Kayısı, kavun, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği, üzüm.



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Yaz meyve ve sebzelerinin en olgun zamanıdır. Bol meyve yemelisiniz. Bunun yanısıra balık, zeytinyağlı sebze, hafif soslu makarnaları günlük öğünlerinize paylaştırın.



EYLÜL



Balık: Palamut, lüfer, kılıç, sardalye, kolyoz, kırlangıç.

Sebze: Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı salçalık biber.

Meyve: Mürdüm eriği, fındık, kavun, karpuz, incir, üzüm.



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Eylül, kışa hazırlık ayıdır. Vücudu soğuk mevsime hazırlamak gerekir. Bol balık, sebze, meyve ve makarna gibi enerji verici karbonhidratlar ağırlıklı beslenin. Mürdüm erik ve fındığı her gün belli bir miktar tüketmeye özen gösterin.



EKİM



Balık: Palamut, lüfer, istavrit, barbunya, kılıç, mercan, sardalye.

Sebze: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, yerelması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar, havuç.

Meyve: Armut, ceviz, üzüm, elma, greyfurt, mandalina, muz.



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Ekim ayında omega-3 içerikli cevizin tam zamanı. Cevizi bu aylarda bol bol tüketin. Ayrıca mantarlı nefis yemekler pişirebilirsiniz. Mantar, balık, et ve sebzelere çok yakışır. Mantarı ızgarada üzerine peynir serperek pişirip kahvaltıda da yiyebilirsiniz.



KASIM



Balık: Mezgit, ringa

Sebze: Balkabağı, kabak, lahana, kereviz, pırasa, yerelması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.

Meyve: Ceviz, kestane, üzüm, elma, muz, mandalina, nar, armut, kivi,greyfurt, Trabzon hurması.



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Kasım ayında balkabağından bol bol yararlanın. Çorbası, tatlısı ve pastası ile nefis lezzetler hazırlayabilirsiniz. Balkabağını ayrıca etli sebze yemeklerine de ilave edebilirsiniz. İçerdiği bol beta-karoten sayesinde kansere karşı etkili bir sebze.



ARALIK



Balık: Levrek.

Sebze: Balkabağı, lahana, yerelması, pırasa, brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, kara lahana.

Meyve: Elma, mandalina, portakal, nar, armut, muz, kivi, kestane, greyfurt, ayva, Trabzon hurması.



Bu ay sofranızdan eksik etmeyin:



Soğuk algınlığı hastalıklarına yakalanmamak için sağlıklı beslenin. Portakal veya greyfurt suyu için. Ispanak, baklagil, et, yoğurt, muz, elma ve kuruyemişleri bol tüketin.