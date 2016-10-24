Bu ay ekrana en çok çıkan güvenlik uzmanı kim?

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, son bir ay içinde "güvenlik uzmanı" olarak ekrana en çok çıkan ismin Abdullah Ağar olduğunu aktardı. Koloğlu, "Gün hesabına vurunca durum böyle. Soldan sağa (ne kadar sol!) hemen hemen tüm kanallara çıkmış, görüş bildirmiş Ağar. Bunların arasında iki yerel kanal da var. 17 farklı kanalda 149 haber. Güvenlik uzmanı olarak kartviziti yazılmış" ifadesini kullandı.

Sina Koloğlu'nun "En çok ekrana çıkan uzman" başlığıyla yayımlanan (24 Ekim 2016) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Komşularımızın haritaları değişirken, parça pinçik olurken bizim haber kanallarımızın baş misafiri strateji uzmanları oluyor. Hemen altını çizeyim, bu konuda bana eleştiriler geldi. Uzmanla analist arasında fark bulunduğu, ekrana çıkan isimlerin bunlardan hangi özelliklere sahip olduklarının ayırt edilmesinin gerektiği söylendi. Özetle; “Her uzman uzman değildir. Bir konunun uzmanı ekonomiden, politikaya oradan psikolojiye, sosyolojiye, felsefeye, tarihe kadara uzanan uzun disiplin başlığına sahip olmalı.

“Analistle karıştırılmasın” deniliyor. Belirteyim, çoğunluk uzman ama bazıları analist diye yazdırıyor. PKK ile mücadele dahil, yukarıda sözünü ettiğim durumun ekran halini merak ettim, sordum. Son bir ay içinde en çok ekranda olan isim kim diye? Suriye, PKK, Musul, operasyon gibi başlıklar haberde yer alıyorsa “Telefon bağlantımız var?” ya da “Stüdyo konuğumuz” anonsundan sonra karşımıza çıkan isim, Abdullah Ağar.

Günde beş defa

Gün hesabına vurunca durum böyle. Soldan sağa (ne kadar sol!) hemen hemen tüm kanallara çıkmış, görüş bildirmiş Ağar. Bunların arasında iki yerel kanal da var.

17 farklı kanalda 149 haber. Güvenlik uzmanı olarak kartviziti yazılmış.

En çok rağbet gören bir diğer isim, Nihat Ali Özcan. 40 civarında kanalda haber turu var kendisinin. Bir de strateji kuruluşu olarak SETA, en çok ilgi ve alaka gören isim. Uzmanları 15 farklı kanala çıkmış. 200 haber ve programda bulunmuş, görüş bildirmişler. (Kaynak: Interpress Ajansı)