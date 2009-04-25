Bu aşk burada biter!

Dede kadroda değişikliğe gitmedi

Hangi spor yazarı ne dedi?

Yiğidolar yüksekten uçuyor

Daniel Güiza klasiği...



Rakip Ankaragücü'ydü..

Renktaşların mücadelesinde gönülden geçen skor her maçta olduğu gibi bu maçta da dostluğun kazanmasıydı...

F.Bahçe'nin hedefi Türkiye Kupası'ydı... Ankaragücü ise ligde kalma çabasındaydı...

Maç başladığında, gol geldiğinde, dakikalar 20'yi gösterdiğinde yanımdaki arkadaşlarıma "hangi takım F.Bahçe' diye sorduğumu hatırlıyorum sadece...

Bir başka soru 'hangi takım ev sahibi' bir başkası ve daha başkası...

Hepsinin anlatmaya çalıştığı şey aynıydı... Fenerbahçe bu olamazdı...

Güiza'nın kaçırdığı bir pozisyon vardı ki, bunu anlatmak dahi o golü atmaktan daha zordu...

Tribünlerin İspanyol golcüye duyduğu sevgiyi(!), protestolarda Güiza da duymuştur umuyorum!



Sonra Aragones en azından 'paçayı' kurtarmak için Alex'î sahaya sürdü...

41 gündür sahalardan uzak kalan kaptanın dönüşü bakalım muhteşem olacak mıydı? Tribünlerden gelen 'i love you Alex' tezahüratları 'bu aşk burada bitmesin' diyordu belki ama...

Kaptanın da gemisini kurtarmaya pek mecali yoktu..

Takımın genel ruhsuzluk halinden o da kısa zamanda etkilenmişe benziyordu...

İlk yarının son düdüğü çaldğında Fenerbahçe'den geriye sadece bir hüzün kalmıştı, Ankaragücü ise Iglesias ile istediği golü henüz maçın başında bulmuştu...



5 gol mü?



Bir hatıradır şimdi dalgın dalgın uyuyan şehir... diye devam ediyor ya Behramoğlu'nun o meşhur şiiri.. Kadıköy'deki sessizliğin de aslında derin bir uykudan farkı yoktu...

İkinci yarı takım sahaya çıkıp 5 gol dahi atsa bu ruh hali değişmeyecekti...

Zaten böylesine derin bir uykuda 5 golü ancak rüyalarında görürlerdi...



Behramoğlu'nun o meşhur şiirinde "Ne kadar güzeldin sen!" diyordu ya...

Daum'un, Zico'nun takımlarının Saraçoğlu'nda rakiplerinin üzerine çöküşü aklımıza geldi birden... Tuncay'ın, Hooijdonk'un, Appiah'ın, Serhat'ın, Aurelio'nun, Luciano'nun inancını aradı gözlerimiz... Bir zamanlar gerçekten "ne kadar güzeldin sen"...







Herkes yalnız kovboy!



Aragones Alex'ten sonra Gürhan'ı da attı kurtlar sofrasına...

Tribünlerden gelen seslerin tarifi ise 'uğultuydu'..

Tribündekiler, muhtemeldir kendice çözümlerini üretiyordur, bir yanındakine, sağındaki ve solundakine neler yapılmasıyla ilgili fikrini anlatıyordur...



Ve muhtemeldir çoğunluğun kadrosunda burada oynayan futblculardan bir çoğu yer almıyordur... Yabancı sınırı kalksın diyen yönetimin hiç oynatamadan göndereceği yabancılarına isyan ediliyordur... Joe, Jack, William, Avarel, Tafarel derken tribündeki yalnız kovboylar beğenmedikleri Daltonları nezarete tıkmanın hesabını yapıyordur...



Önder de cabası...



Jaba'nın penaltıdan bulduğu gol ise maçtaki hesapları iyice işin içinden çıkılmaz hale getiriyordu... Önder'in de cezalı duruma düşmesi de cabasıydı...(Haftaya Beşiktaş derbisinde Edu, Lugano ve Önder oynayamayacak)



Deivid ile sarı lacivertli takım farkı bire indirmeyi başardı.. Bu gol tribünleri heyecanladırmadı dahi..Ankaragücü skoru korumak için geriye çekilince Fenerbahçeli futbolcular Fenerbahçeli olduklarını hatırladılar biraz ama sonuca gidemediler... Tribünlerin de skorla alıp veremedikleri yoktu zaten!



Bu aşk burada biter... diyor ya Behramoğlu o meşhur şiirinde...

Bu aşk burada biter mi bitmez mi bilinmez ama maç bitti değerli okurlar,

"Ve ben çekip giderim"...





FENERBAHÇE: 1- ANKARAGÜCÜ: 2

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Koray Gençerler, Adil Sinem, Ali Zağlı

Fenerbahçe: Volkan Babacan, Ali, Önder, Yasin, Roberto Carlos, Gökhan Emreciksin, Selçuk, Deniz (Dk. 24 Alex), Vederson, Deivid, Güiza

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Bouzid, De Santos, İlkem, Semavi, Kerem, Barbaros, De Nigris, Mehmet, Iglesias,

Gol: Dk. 4 Iglesias, Dk. 60 Jaba (p) (Ankaragücü) , Dk 79 Deivid (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 20 Gökhan Emreciksin (Fenerbahçe) Dk. 34 De Nigris (Ankaragücü)



Rakip Ankaragücü'ydü..Renktaşların mücadelesinde gönülden geçen skor her maçta olduğu gibi bu maçta da dostluğun kazanmasıydı...Ankaragücü ise ligde kalma çabasındaydı...Maç başladığında, gol geldiğinde, dakikalar 20'yi gösterdiğinde yanımdaki arkadaşlarıma "diye sorduğumu hatırlıyorum sadece...Bir başka sorubir başkası ve daha başkası...Hepsinin anlatmaya çalıştığı şey aynıydı... Fenerbahçe bu olamazdı...Tribünlerin İspanyol golcüye duyduğu sevgiyi(!), protestolarda Güiza da duymuştur umuyorum!Sonra Aragones en azından '' kurtarmak için Alex'î sahaya sürdü...41 gündür sahalardan uzak kalan kaptanın dönüşü bakalım muhteşem olacak mıydı? Tribünlerden gelentezahüratlarıdiyordu belki ama...Kaptanın da gemisini kurtarmaya pek mecali yoktu..Takımın genel ruhsuzluk halinden o da kısa zamanda etkilenmişe benziyordu...İlk yarının son düdüğü çaldğında Fenerbahçe'den geriye sadece bir hüzün kalmıştı, Ankaragücü iseile istediği golü henüz maçın başında bulmuştu...diye devam ediyor ya Behramoğlu'nun o meşhur şiiri.. Kadıköy'deki sessizliğin de aslında derin bir uykudan farkı yoktu...İkinci yarı takım sahaya çıkıp 5 gol dahi atsa bu ruh hali değişmeyecekti...Zaten böylesine derin bir uykudagörürlerdi...Behramoğlu'nun o meşhur şiirinde "!" diyordu ya...Daum'un, Zico'nun takımlarının Saraçoğlu'nda rakiplerinin üzerine çöküşü aklımıza geldi birden... Tuncay'ın, Hooijdonk'un, Appiah'ın, Serhat'ın, Aurelio'nun, Luciano'nun inancını aradı gözlerimiz... Bir zamanlar gerçekten "Aragones Alex'ten sonra Gürhan'ı da attı kurtlar sofrasına...Tribünlerden gelen seslerin tarifi iseTribündekiler, muhtemeldir kendice çözümlerini üretiyordur, bir yanındakine, sağındaki ve solundakine neler yapılmasıyla ilgili fikrini anlatıyordur...Ve muhtemeldir çoğunluğun kadrosunda burada oynayan futblculardan bir çoğu yer almıyordur... Yabancı sınırı kalksın diyen yönetimin hiç oynatamadan göndereceği yabancılarına isyan ediliyordur...derken tribündeki yalnız kovboylar beğenmedikleri Daltonları nezarete tıkmanın hesabını yapıyordur...Jaba'nın penaltıdan bulduğu gol ise maçtaki hesapları iyice işin içinden çıkılmaz hale getiriyordu... Önder'in de cezalı duruma düşmesi de cabasıydı...(Haftaya Beşiktaş derbisinde Edu, Lugano ve Önder oynayamayacak)Deivid ile sarı lacivertli takım farkı bire indirmeyi başardı.. Bu gol tribünleri heyecanladırmadı dahi..Ankaragücü skoru korumak için geriye çekilince Fenerbahçeli futbolcular Fenerbahçeli olduklarını hatırladılar biraz ama sonuca gidemediler... Tribünlerin de skorla alıp veremedikleri yoktu zaten!diyor ya Behramoğlu o meşhur şiirinde...Bu aşk burada biter mi bitmez mi bilinmez ama maç bitti değerli okurlar,Fenerbahçe Şükrü SaracoğluKoray Gençerler, Adil Sinem, Ali ZağlıVolkan Babacan, Ali, Önder, Yasin, Roberto Carlos, Gökhan Emreciksin, Selçuk, Deniz (Dk. 24 Alex), Vederson, Deivid, GüizaSerkan, Elyasa, Bouzid, De Santos, İlkem, Semavi, Kerem, Barbaros, De Nigris, Mehmet, Iglesias,Dk. 4 Iglesias, Dk. 60 Jaba (p) (Ankaragücü) , Dk 79 Deivid (Fenerbahçe)Dk. 20 Gökhan Emreciksin (Fenerbahçe) Dk. 34 De Nigris (Ankaragücü)

diye devam ediyor ya Ataol Behramoğlu'nun o meşhur şiiri... Fenerbahçelilerin içini sızlatan bir sezon, göğsünün sol yanına cız etkisi yaratan mağlubiyetler...mi bilinmez ama sarı-lacivert yüreklerin artık sezon bitsin haykırışlarına tanık oluyoruz...Oynanan oyundan, alınan sonuçlardan, oyunculardan, teknik adamlarından hiçbir şeyden keyif alamadılar bu sezon...Rakipleriyle arasındaki puan farkının son haftalara kadar açılmamış olması dahi tamamen rakiplerinin kötü gidişiyle açıklanabilen bir takım...Ve sonunda tribünlerdentezahüratlarını da duyduk...