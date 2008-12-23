Bu araba kendi başına gidiyor

İsveçli araba üreticisi Volvo'nun geliştirdiği
yeni radar sistemli araçlar, sıkışık kent trafiğinde sürücüye ihtiyaç
duymadan gidebililiyor.
2020 yılına kadar piyasaya sürülmesi planlanan araçların ön ve arka
panellerine yerleştirilen radar ve mini kameralar, diğer araç ve
yayaların arabaya olan uzaklığını tespit edecek.
S60 modellerinde konulan radar sistemi, ön ve arkadaki arabaların mesafesini belirledikten sonra aracın hızını ayaralayacak.
30 kilometre ve altındaki hızlarda da etkinlik göstereceği belirtilen
sistem sayesinde aracın önüne aniden çıkan yayalara çarpma riskinin de
büyük oranda azaltılacağı öngörülüyor.
Volvo'nun güvenlik uzmanlarından Thomas Broberg, yaptığı açıklamada,
amaçlarının 2020 yılında Volvo araçları kullanan kişilerin 0 ölüm ve
yaralanma riski taşımasını sağlamak olduğunu söyledi.