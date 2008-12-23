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Yaşam

Bu araba kendi başına gidiyor

Volvo'nun geliştirdiği yeni radar sistemli araçlar, sıkışık kent trafiğinde sürücüye ihtiyaç duymadan gidebililiyor.

23 Aralık 2008 02:00

İsveçli araba üreticisi Volvo'nun geliştirdiği yeni radar sistemli araçlar, sıkışık kent trafiğinde sürücüye ihtiyaç duymadan gidebililiyor.
2020 yılına kadar piyasaya sürülmesi planlanan araçların ön ve arka panellerine yerleştirilen radar ve mini kameralar, diğer araç ve yayaların arabaya olan uzaklığını tespit edecek.
S60 modellerinde konulan radar sistemi, ön ve arkadaki arabaların mesafesini belirledikten sonra aracın hızını ayaralayacak. 30 kilometre ve altındaki hızlarda da etkinlik göstereceği belirtilen sistem sayesinde aracın önüne aniden çıkan yayalara çarpma riskinin de büyük oranda azaltılacağı öngörülüyor.
Volvo'nun güvenlik uzmanlarından Thomas Broberg, yaptığı açıklamada, amaçlarının 2020 yılında Volvo araçları kullanan kişilerin 0 ölüm ve yaralanma riski taşımasını sağlamak olduğunu söyledi.

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