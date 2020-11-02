Eski Merkez Bankası yöneticilerinden Prof. Dr. Hakan Kara, düşük faiz politikasının beklendiğinin aksine büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtirken, Türkiye’nin bir dış borç kriziyle de karşılaşabileceğini söyledi.

Sözcü’den Emre Deveci’ye konuşan Kara, Merkez Bankası’nın politika faizini artırmadan faiz koridorunu kullanmasını değerlendirerek, “Merkez Bankasının en büyük silahı inandırıcılık ve itibardır. Faizi dolaylı yollardan artırmaya çalışan bir parasal otoritenin güven ve itibarı tesis etmesi kolay değil. Para politikasının etkinliğini önemli ölçüde azaltan bir durum. Nitekim faiz fiili olarak arttığı halde kur ve enflasyon belirsizliğini azaltmak mümkün olmuyor” diye konuştu.

Düşük faiz politikasının beklenenin aksine büyümeyi yavaşlatacağını çünkü sürecin sonunda faizi olması gerektiğinden daha yüksek değerlere çekmek zorunda kalınacağını belirtti.

Kara, bu durumun bir krize neden olabileceğini belirterek, “Bu anlamsız inat devam ederse bizi gereksiz bir dış borç problemine götürebilir. İktisat literatürüne dördüncü kuşak kriz olarak geçmemek için bir an önce bu yoldan dönmemizde fayda var” diye konuştu.