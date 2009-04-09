Bu albümde delikanlı imajından sıyrıldım

İlk albümde görselliği ön plana taşımadığını söyleyen Sıla, “Son derece sert bir çıkış yapmıştık. İnsanlar beni fazla delikanlı gördüler. İkinci albümde biraz daha kadın olduğumu hissettirecek yola girdik. İyi de oldu” diyor



İlk albümü “... Dan Sonra”yla yıldızı parlayan Sıla 17 ay sonra ikinci albümü “İmza Sıla” ile sevenlerinin karşısına çıktı. İlk albümde daha protest ve sert bir çıkış yaptığını görselliğin ön planda olmadığını söyleyen Sıla, yeni albümüyle daha seksi biri olarak kamera karşısına geçti. İnsanların kendisini delikanlı gibi gördüklerini söyleyen Sıla, Milliyet gazetesine verdiği röportajda “Koyu renk saç ve görüntümle daha kadınsı oldum” diyor:



İkinci albüm “İmza Sıla” ile kısa sürede büyük bir çıkış yakaladınız. Nasıl bir çalışma oldu?



Bir yıl boyunca kapandık. Efe Bahadır’la yaptık besteleri. Prodüktörlüğünü yine Ozan Doğulu yaptı. Albümdeki 10 şarkı da bana ait. Kenan Doğulu ile yine düet yaptık.



“Sevişmeden Uyumayalım” adlı şarkı nasıl çıktı ortaya?



Bir kış evde tek başıma oturuyordum. Perdeler sonuna kadar açıktı ve ben yazmaya başladım. Efe Bahadır geldi ve şarkı bir anda çıkıverdi. “Sevişmeden Uyumayalım” cinselliğin değil, başarının şarkısı. Herkes aldı bu mesajı biliyorum.



Size göre sevişmek herkesle aynı mı?



Bazı insanlar aşksız ve kalpsiz yaşıyorlar. Sadece günübirlik ilişkiler değil değersiz ilişkiler, saygısız aşkları kapsıyor bu cümle.



Şarkının adı insanlar tarafından tepki görür diye hiç çekinceniz oldu mu?



Ben yazarken öyle şeylere takılmıyorum. Kelimelerin büyüsüne çok inandığım için stratejik bir yol izlemiyorum. “Sevişmeden Uyumayalım” bir anda çıkan bir şarkı ve kendi içinde çok akışkan. Hiç öyle bir tepki almadım. Aslında o şarkının özü anlaşmadan ölmeyelim. Kendimize ve karşı tarafa sorduğumuz sorulardan oluşuyor. Hiçbir yanlış anlaşılma olmadı.



Ekranda iri görünüyorsunuz. Kilo mu verdiniz yoksa ekran mağdurlarından mısınız?



Kilo verdim ama ekstra olarak ekran çok iri gösteriyor. O çok korkunç bir bela.



Kaç kilo verdiniz?



Tam olarak bilmiyorum. İyiyim ama bir iki kilo daha vermem gerekiyor.



Yaptığınız işte görsellik sizin için ne kadar önemli?



Ben ilk albümde görselliği ön plana taşımadım. Önemli olan şarkılarımdı. İkinci albümde biraz daha kadın olduğumu hissettirecek yola girdik. İyi de oldu. İnsanlar da bekliyormuş zaten. Estetik olduğu sürece her şey yapılabilir.



Bu albümde seksilik ön planda?



İlk albümde son derece protest ve sert bir çıkış yaptık. Dolayısıyla insanlar beni fazla delikanlı gördüler. Vardır öyle bir tarafım asla reddetmiyorum. Ama sadece ondan ibaret değilim. Erkek gibi kadın derler ya o hesap oldu benimki.



Klibi izleyenler özellikle erkekler sizi çok seksi bulduklarını söylüyorlar?



Ay ne hoş. Daha bir hoş oldu koyu renk saç ve kadınsı durum. Kendim el attım kıyafetlerime. Arkadaşlarımla yardımlaşarak kıyafetler diktik.



Kendinizi seksi buluyor musunuz?



Bilmem hiç düşünmedim. Özel bir çabam yok seksi olmak adına. Ancak seksi olduğumu söyleyenler var.



Dizi teklifleri alıyor musunuz?



Evet geldi tabii ki. Ben öncelikle müzisyen ve şarkıcıyım. Bir gün böyle bir şeye karar verirsem muhakkak donanımlanıp o işe girerim. Şimdi herkes şarkıcı, herkes oyuncu ama seyredip gülüyoruz. Ben de kendimi seyredip pişman olmak istemem. İnsanların beni izleyip gülmelerini de asla istemem.



Kenan’la bu işe 1-0 önde başladım



Yedi yıl Kenan Doğulu’nun vokalistliğini yaptınız. Albüm çıkarmaya nasıl karar verdiniz?



Geri vokallik çok kıymetli bir meslektir. Bunu ömür boyu da yapabilirsiniz. Benim amacım geri vokalist olarak kalmak değildi. Tecrübe edinmek istiyordum bir yerlerden. Kenan Doğulu gibi bir ustayla çalışma şansım oldu.



Solo albüm yapacağım dediğinizde Kenan Doğulu’nun tavrı ne oldu?



İlk albümde ve bu albümde de yanımda olması zaten yeterince bir şeyleri ispat ediyor. Ona teşekkür edeceğim çok şey var.



Kenan Doğulu yedi yıl boyunca size neler kattı?



Sahne enerjisi. Bitmeyen bir enerjim var. Çok hareketli, çok eğlenceli konserler yapıyoruz. Kenan’ın acayip iletişim ağı vardır. İster istemez baka baka onu da kapmışım biraz. Bilinçaltında minik minik atmışım. Kenan’dan alıp cebimde biriktirdiklerimi kullanıyorum. Fark etmeden öğrendiğim çok şey de olmuş. Sahnede otomatiğe geçiyor.



İlk albümde Kenan Doğulu’nun sizinle birlikte olması bu işe 1-0 önde başladığınızı gösteriyor mu?



Tabii ki. Böyle bir insanın, başka birini empoze ediyor olması 1-0 durumunu yaratıyor. Benim çıkışımda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.



Kenan Bey’in albümünüzde yer alması sizi nasıl etkiledi?



Acayip duygulandık. Benden çok Kenan duygulandı. Sarıldık birbirimize ağladık. Onun için çok özel bir durum olduğunu söyledi. “Bitse de Gitsek” şarkısını da birlikte söyledik bu albümde.



Dövme hastalık gibi



Vücudunuzda dövmeler var. Dövme tutkunuz nereden geliyor?



Evet sırtımda iki meleğim var ilk dövmelerim onlar. Boynumda bir Japon gülü var. Parmağımda annem ve babamın isimlerinin baş harfleri Ş ve Ö var. Onları nikâh yüzüğünün takıldığı yere yaptırdım. Aşklarını nikâh saydığım için burada duruyor. Boynumdaki dövmeyi biri bana söylemeden görmüyorum bile. . Dövmeyi çok seviyorum. Dövme işi hastalık gibi. İlerde yenilerini yaptırabilirim.



Şöhret feryatlarını abartılı buluyorum



Sizi diğer albüm yapanlardan ayıran özellik sizce ne?



Herhalde kendi şarkılarımı yazıyor olabilmem. İnsanlar beni farklı bir yerde konumlandırdılar. Bu çok hoşuma gidiyor.



Şöhreti yakaladıktan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?



Hiçbir şey değişmedi. Ben bu şöhret feryatların biraz abartı olduğunu düşünüyorum. Ben İstiklal Caddesi’nde yürüyorum hiç de bir şey olmuyor. En fazla yanınıza gelip konuşuyorlar ya da birbirlerine gösteriyorlar. Bu da güzel bir şey.

