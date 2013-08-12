Bu akşam gökyüzünde göktaşı yağmuru var

Her yıl ağustos ayında gerçekleşen Perseid göktaşı yağmuru nedeniyle çok sayıda uzay meraklısı gözlerini gökyüzüne çevirdi.

Swift Tuttle kuyrukluyıldızından kopan ve boyutları bezelye ile kum tanesi arasında değişen göktaşları, Dünya atmosferine saatte 120 kilometre hızla girerek gökyüzünde birkaç saniye süren parlak bir iz bırakıyor. Hafta boyunca sürmesi beklenen bu ışık şovunu izlemek için Türkiye’de en ideal zaman, bugün saat 20.00 sonrası. Saatte 60 ile 100 arası göktaşının görülebileceği Perseid yağmurunu izlemek için en uygun yerler de şehir ışıklarından uzak karanlık alanlar. Çıplak gözle izlenebilen göktaşı yağmuru özellikle gökyüzünün kuzeydoğusundaki Perseus takımyıldızı çevresinde görülüyor. Uluslararası Meteor Organizasyonu’nun (IMO) tahminine göre, göktaşı yağmuru bugün ve yarın doruk noktasına ulaşacak.