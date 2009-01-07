Bu afişi gençler seçti

‘Ayakta Kal’ film afişi, İstanbul'da bulunan 15 okuldan 1000 öğrencinin oylarıyla belirlendi.



Türkiye’nin ilk gençlik-dram filmi - FOTOGALERİ

Ayakta Kal fragmanı için tıklayın - VİDEO

Türkiye’nin ilk gençlik-dram filmi olduğu iddia edilen ‘Ayakta Kal’ın afişi, İstanbul’da bulunan 15 okuldan 1000 öğrencinin oylarıyla belirlendi.

Öğrenciler, filmin ana temasının kendilerine anlatılmasından sonra, üç farklı afiş arasından seçim yaptı. Sonunda da bu afiş, diğer iki alternatifi açık ara geride bırakarak birinci oldu.



AYAKTA KAL

Yönetmen: Adnan Güler

Senaryo: İrfan Saruhan, Selim Çiprut

Görüntü Yönetmeni: Ferhan Akgün

Türü: Gençlik, Dram

Yapımcı: Faruk Aksoy, Murat Akdilek

Gösterim tarihi: 16 Ocak 2009

Oyuncular: Mehmet Aslan (Ali), Sinem Kobal (Yasemin), Irmak Ünal (Asiye), Oğuzhan Yıldız (Murat), Okan Karacan (Ömer), Ozan Aydemir (Osman)



Konusu

Mehmet Aslan ve Sinem Kobal’ın aşkları aile engeline takıldı… Türkiye’nin ilk gençlik-dram filmi olarak çekilen ve 26 Eylül 2008’de sinemaseverlerle buluşacak olan ‘Ayakta Kal’ adlı sinema filminde, devlet lisesinde okuyan gençlerle özel okulda okuyan öğrenciler arasındaki sınıf çatışmaları anlatılıyor…Devlet lisesine devam eden Mehmet Aslan’ın canlandırdığı Ali karakteri Yasemin rolüyle karşımıza çıkacak olan Sinem Kobal’a âşık oluyor. Fakat özel okula devam eden ve çok zengin bir aileye sahip olan Yasemin, anne ve babasının bu aşka karşı çıkmasıyla zor günler geçiriyor. Bu arada Ali ile aynı sınıfa devam eden Asiye (Irmak Ünal), yaşadığı tek taraflı aşkın ıstırabı ile yaşıyor.