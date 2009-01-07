Bu afişi gençler seçti

‘Ayakta Kal’ film afişi, İstanbul'da bulunan 15 okuldan 1000 öğrencinin oylarıyla belirlendi.
Türkiye’nin ilk gençlik-dram filmi - FOTOGALERİ
Ayakta Kal fragmanı için tıklayın - VİDEO
Türkiye’nin ilk gençlik-dram filmi olduğu iddia edilen ‘Ayakta Kal’ın afişi, İstanbul’da bulunan 15 okuldan 1000 öğrencinin oylarıyla belirlendi.
Öğrenciler, filmin ana temasının kendilerine anlatılmasından sonra, üç farklı afiş arasından seçim yaptı. Sonunda da bu afiş, diğer iki alternatifi açık ara geride bırakarak birinci oldu.
Mehmet Aslan
AYAKTA KAL
Yönetmen: Adnan Güler
Senaryo: İrfan Saruhan, Selim Çiprut
Görüntü Yönetmeni: Ferhan Akgün
Türü: Gençlik, Dram
Yapımcı: Faruk Aksoy, Murat Akdilek
Gösterim tarihi: 16 Ocak 2009
Oyuncular: Mehmet Aslan (Ali), Sinem Kobal (Yasemin), Irmak Ünal (Asiye), Oğuzhan Yıldız (Murat), Okan Karacan (Ömer), Ozan Aydemir (Osman)
Konusu
ve Sinem Kobal
’ın aşkları aile engeline takıldı… Türkiye’nin ilk gençlik-dram filmi olarak çekilen ve 26 Eylül 2008’de sinemaseverlerle buluşacak olan ‘Ayakta Kal’ adlı sinema filminde, devlet lisesinde okuyan gençlerle özel okulda okuyan öğrenciler arasındaki sınıf çatışmaları anlatılıyor…
Devlet lisesine devam eden Mehmet Aslan
’ın canlandırdığı Ali karakteri Yasemin rolüyle karşımıza çıkacak olan Sinem Kobal
’a âşık oluyor. Fakat özel okula devam eden ve çok zengin bir aileye sahip olan Yasemin, anne ve babasının bu aşka karşı çıkmasıyla zor günler geçiriyor. Bu arada Ali ile aynı sınıfa devam eden Asiye (Irmak Ünal
), yaşadığı tek taraflı aşkın ıstırabı ile yaşıyor.