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Dünya

Bu adaya 26 ton bomba yağacak!

İtalyan adasını 26 ton zehirle bombalayacaklar...

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Kara sıçanların istila ettiği İtalyan adası zehir bombalarıyla temizlenecek.

İtalya’nın Tuscany eyaleti ile Korsika adasının açıklarında yer alan ve hiçbir yerleşim biriminin bulunmadığı Montecristo adası, binlerce kara sıçan tarafından istila edilmiş durumda.  

İtalyan adasını 26 ton zehirle bombalayacaklar

Kemirgenlerin adaya birkaç yıl önce teknelerle geldiği ve sayılarının giderek arttığı düşünülüyor. 

Her metrekaresine en az bir sıçanın düştüğü adanın kemirgenlerden temizlenmesi için, adaya havadan yaklaşık 26 ton ağırlığında zehirli bombalar atılacak. 

Biyologlar, sıçanların adadaki ekolojik dengeyi tehdit ettiğini belirtiyor.



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