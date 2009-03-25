Bu adam yaşadığı hiç birşeyi unutmuyor

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan 58 yaşındaki Bob Petrella adlı adam, dünyada sadece 4 kişide görülen 'Süper Otobiyografik Hafıza' sendromu nedeniyle ömrünün yarısını, daha dün olmuş gibi hatırlıyor.



Gazeteport'un haberine göre Petrella'nın bu yeteneği bilim adamları tarafından, California Üniversitesi'nde yapılan bir hafıza araştırması sırasında keşfedilmiş.



Petrella ise süper hafızasını ilk kez ilkokuldayken farketmiş. Girdiği tüm sınavlarda soruların cevabını harfi harfine hatırlayan Petrella, 'Her zaman müthiş bir hafızam vardı ama hiç bir zaman bunu reklamımı yapmak için anlatmadım' diyor.



Bilim adamları tarafından hala tam olarak anlaşılamayan bu süper hafıza sendromu, Petrella'nın hayatı boyunca çok işine yaramış.



'24 Eylül 2006'da cep telefonunu kaybeden Petrella, tüm numaraları telefon yerine hafızasında tuttuğu için arkadaşlarıyla bağını koparmamış.



1971'de izlemeye başladığı Oscar ödül törenlerinde büyük ödüle aday gösterilen film ve oyuncuların tamamını hatırlayan Petrella' 5 yaşından bu yana kutladığı tüm doğum günlerini 2'si dışında ayrıntılarıyla hatırlıyor.