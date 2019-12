'Bu adam sizin benim gibi hayvanlar için…!'

AKP Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, partisinin düzenlediği aday tanıtım töreninde, AKP'den Bandırma Belediye Meclisi 1'inci sıra adayı olan, babası ve ağabeyi şehit olan Celil Karabıyık'ı, “Bu adam, sizin ve benim gibi hayvanların rahat yaşaması için babasını toprağa veren kişidir'' diyerek tanıttı.





Geçen yılın ağustos ayında türbanlı milletvekili eşleriyle ilgili haberlere “Sana ne lan benim karımın başından'' diye tepki göstermesiyle tanınan AKP Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, partisinin Bandırma İlçe Teşkilatı tarafından geçen şubat ayında düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmayla yine dikkat çekti.



"Ağabeyim" dediği, babası ve ağabeyi şehit düşen Celil Karabıyık'ı partilliere "Ağabeyim, sizin ve benim gibi hayvanların rahat yaşaması için babasını toprağa veren kişidir'' diye konuştu. Bugüne kadar şehitler üzerinden siyaset yapmadığını ancak bundan sonra yapacağını açıklayan Öztaylan, milletvekili adayı olduğu gün, Gönen'de bir şehit cenazesine gittiğini anlatırken şöyle dedi:



“Şehit cenazesinde namazını kıldım. Üç tane leylek cami bahçesindeydi. Yemin ediyorum. `Şak şak şak' diye bağırıyorlar. `Allah, Allah' diye zikrediyorlardı. Cenaze namazı ardından oradakiler tarafından alkış koptu. Baktım ki biz neyiz ya! Biz Komünist miyiz dedim yav. Bolşevik miyiz? Allah diyor ki peygamberlikten sonra insanlara bahşettiğim en yüce makam şehitliktir. Bir baktım şehit cenazesinde alkış yapılıyor. Biz ve Türk ve Müslüman değil miyiz? `Bu bize yakışır mı ulan' dedim. Ondan sonra bir baktım beni tenkit ettiler. Bakın Bandırma Belediye listesi yapıldı. Listenin başına ağabeyimi koydum. Kim ne derse desin. Kim ne söylerse söylesin. Ama o benim ağabeyim. Bu toprak için, sizin ve benim gibi hayvanların rahat yaşaması için babasını toprağa veren, şehit bayrağını tabutundan alan, Diyarbakır'da şehit olan ağabeyini benimle beraber mezara indiren, kardeşinin sarılı olduğu Türk bayrağını tabutundan alan Celil ağabeyimi birinci sıraya koydum. Bandırma'nın şerefidir bu adam.''



Belediye başkanlığı yaptığı dönemde hakkında çok sayıda dava açıldığını belirten Öztaylan, bu konuda, ``Bu davalar neden var biliyor musunuz? Cumhuriyet Meydanı'nda çınar ağaçlarını budadığımdan, Atatürk'ün etrafını mermer kapladım diye var. Ayıp değil mi ulan bunlar. Adam utanır be. Cevap vermeyeceğim. Ama cevap vermezsem `korktu' diyecekler. Ben demirden korksam trene binmem. Allah'a bir can borcum var. Başka kimseye borcum yok. Çamur at izi kalsın. Yav kardeşim, yapma. Bunları söyleme'' diye devam etti.