T24- Japonya Başbakanı'nın eşi yazdığı kitapta, "Bu adam nasıl Başbakan oldu?" diye sordu. Başbakan ise korkudan daha kitabı okuyamadığını söylüyor.





Geçen ay göreve gelen Japonya Başbakanı Naoto Kan'ın eşi, kocası hakkında yazdığı kitapta, "Bu adam nasıl başbakan oldu?" diye soruyor.





Nobuko Kan'ın kitabının başlığı "Başbakanlığın ülke için ne değiştirecek ki?"





Nobuko Kan 40 yıllık eşinin sadece yemek yapmaktan ya da giyim kuşamdan anlamamasını değil siyaset tarzını da eleştiriyor.





KONUŞMA PERFORMANSI YETERSİZ



Örneğin Başbakan'ın hükümet programını parlamentoya sunarken yaptığı konuşmadaki performansını yetersiz buluyor.





KAMUOYU ÖNÜNDE ATIŞMALARI İLE TANINIYORLAR



Ancak Başbakan Naoto Kan eşinin yazdıklarına alınmış görünmüyor.



Zaten çift kamuoyu önündeki tatlı atışmaları kadar 40 yıllık sağlam evlilikleriyle de tanınıyor.





BAŞBAKAN: KORKUDAN OKUYAMADIM





Başbakan "Evdeki muhalefet" olarak tanımladığı eşinin yazdığı kitabı ise korkudan okuyamadığını itiraf ediyor.



Nobuko Kan açıklamalarıyla tartışma yaratan ilk "First Lady" değil. Eski başbakanlardan Yukio Hatoyama'nın eşi Miyuki Hatoyama, önceki hayatında Venüs gezegenine gittiğini ve orada Tom Cruise ile karşılaştığını anlatmıştı.



Üstelik Hatoyama'ya göre Tom Cruise da Japondu.

