Bu ada Türkler'e laletli!

T24

'BU ADA TÜRKLERE UĞURSUZ GELDİ'

MURAT'IN CİNAYETİNİ GÖREN 4 KİŞİYİ SINIRDIŞI ETTİLER



TÜRKİYE GÜÇLÜ ÜLKE OLDUĞUNU GÖSTERSİN

TÜRKİYE'YE DÖNÜYORUZ

NEW YORK'TA ZOR TUTTUK

ADA BASININA HABERLER ABD'DEN VERİLDİ

MURAT KILIÇER'İN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Geçtiğimiz yıl adada bir inşaat firmasında çalışan 33 yaşındaki Ferhat Kalın kansere yakalanarak, hayatını kaybetti. Ferhat Kalın'ın ekmek parası için geldiği Karayipler'deki adadan Türkiye'ye cenazesi döndü. Geçtiğimiz hafta ise dört arkadaşıyla birlikte adada silahlı üç soyguncunun saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Türk genci Murat Kılıçer, hunharca öldürüldü. Adada kanserden ölen Ferhat Kalın ve cinayete kurban giden Murat Kılıçer'in yakın arkadaşı olan C.A ise olanlara dayanamayıp ağır bir bunalım geçirince New York'tan tedavi amacıyla bir daha adaya dönmemek üzere Türkiye'ye gönderildi. Karayipler'deki "Turk and Caicos' Adaları Türkiye'de ilk olarak adaya yatırım yapan Magic Life zincirinin kurucusu işadamı Cem Kınay'ın başına gelenlerle gündeme geldi. Adaya yatırım yapmak isteyen Türk işadamı Kınay, önce hükümete rüşvet vermekle suçlandı, ardından da şirketlerine el kondu. Adada çok sayıda Türk'e de iş imkanı sağlayacak milyonlarca dolar tutarında yatırımı engellendi. İş umuduyla adaya yerleşen yaklaşık 200 kadar Türk'ün şirkete hükümetin el koymasının ardından herbirinin binlerce dolar tutarındaki alacaklarıda adada kaldı ve göçe zorlandı. Murat Kılıçer'in hunharca cinayete kurban gitmesinin ardından adada yaklaşık 2 yıldır yaşayan Ömer Korkmaz, Mehmet Korkmaz'da uçak biletlerini aldıklarını belirterek adadan Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı aldıklarını açıkladılar. Adada yaşayan diğer bir Türk Yiğit Arol'un da 1 Ağustos'ta Türkiye'ye kesin dönüş yapacağı öğrenildi. Yaşanan tüm olumsuzlukların ardından, Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki bir adada ekmek parası peşine düşen yüzlerce Türk'ten geriye sadece geçtiğimiz ay adada arabası ile uçurumdan aşağı yuvarlanan ve büyük şans eseri hayatta kalan turizm işletmecisi Birol Kıdık kaldı.Kanada asıllı eşiyle birlikte Turk and Caicos adasında yaşayan ve yaklaşık 2,5 yıldır turizmcilik yapan Birol Kıdık, uğursuz adada kalan son Türk oldu. ANKA'nın sorularını yanıtlayan cevaplayan Kıdık, "Bu ada Türklere uğursuz geldi" diyerek yaşananları şöyle anlattı: "Herşey çok güzel gidiyordu, 30 bin nüfuslu adaya girişimci Türklerin projelerinin hayata geçmesiyle yüzlerce Türk'ün yerleşmesiyle bir güç oluşturduk. Ada hükümetinin Cem Kınay'ın şirketine el koymasının ardından bu mutluluk tablosu bozulmaya başladı. Burada çalışan Türklerin şirketten kişi başı alacakları 20-30 bin doları buluyordu alamayınca mağdur oldular çok sıkıntı çektiler ve sonunda adayı terk edip Türkiye'ye kesin dönüş yapmak zorunda bırakıldılar. Sonrasında ise adada kalan çok az sayıdaki Türk'ün başına da hep birşeyler gelmeye başladı. En son olarak Murat'ın cinayete kurban gitmesi de bardağı taşıran son damla oldu. Burada yaşayan başka bir arkadaşımız da burada olanlara dayanamadı neredeyse aklını kaçırdı. Onun düştüğü bu durum bizi çok üzdü ve onu da dün apar topar New York üzerinden bu adaya bir daha hiç gelmemek üzere Türkiye'ye gönderdik. Adada kalan diğer arkadaşlarımız da birer birer kesin dönüş yapma kararı aldılar. Bu adaya yerleşen yüzlerce Türk'ten geriye bir tek ben kaldım. Bir haftadır geceleri uyku uyayamıyorum, karar kara düşünüyorum."Silahlı soyguncuların öldürdüğü Murat Kılıçer'in yakın arkadaşı olan turizm işletmecisi Birol Kıdık, cinayeti polisin yeterince cinayeti araştırmadığını iddia etti. Kıdık, "Murat ve dört arkadaşı denize girmek için gittikleri adanın ıssız bir bölümünde çalılıkların arasından çıkan silahlı iki kişi tarafından durdurulmuşlar. Soyguncular önce tek kurşunla Murat'ı öldürmüşler ve cebindeki yüz dolarla cep telefonunu almışlar daha sonra da diğerlerini soymuşlar. Arkadaşları arasında Rus uyruklu birini de sorguya çekmişler ve daha sonra da arabaya binerek uzaklaşmışlar. Murat'ın cinayetine tanık olan bir kişiyle ben konuştum. Ertesi gün cinayete tanık olan bu dört kişiyi adadan sınır dışı ettiler. İfade verip vermediklerini bile bilmiyoruz. Bir anda cinayetin tüm tanıkları adadan yok edildi" dedi.Kıdık, Murat'ın katillerinin yakalanması için Türk Hükümeti'nin devreye girmesi gerektiğini belirterek, "Yaşadığımız Turks and Caicos adasının bağlı olduğu bir konsolosluk bile yok. Pasaportumuzu uzatmak için bile nereye gideceğimizi bilemiyoruz, Endonezya'ya, ABD'ye, İngiltere'ye yönlendiriyorlar. Pasaportumu son kez Küba elçiliğimizde sadece 6 ay uzatabildim. Düşünün Türkiye'nin buraya ilgisini en son cinayetin ardında bir çok soru işarete kaldı aklımızda. Acaba bu haydutlar bir İngilizi bir Amerikalı'yı hunharca öldürürler miydi? Murat, Türk olduğu için mi kurban seçildi? Güçlü bir ülkeysek bu cinayetin faillerinin yakalanması için ada hükümetine baskı yapmak zorundayız. Ben burada bir tek Türk kalsamda var gücümle Murat'ın katillerinin bulunması için savaşacağım" dedi.Yaklaşık iki yıldır adada bir Türk inşaat firması adına çalışan Ömer Korkmaz'da ANKA'ya yaptığı açıklamada, patron Mehmet Korkmaz ile birlikte Türkiye'ye döneceklerini söyledi. Korkmaz, "Bu adada 1,5 - 2 yıldır yüksek oranda işsizlik başgösterdi. Son 2-3 haftadır günde 20-25 soygun olayı oluyor. Maalesef bunlardan birinin de kurbanı arkadaşımız Murat oldu. Murat, hiç kimseyle husumeti olmayan sevilen bir kişiydi. Polis bize hiç bir bilgi vermiyor. Olayla hiç ilgilenmiyor sadece burada yerel gazetelerde okuduklarımız biliyoruz. Polis istese katilleri yakalar" diye konuştu. Cinayetin ardından adada az sayıda kalan Türkün de adayı terk etmeye hazırlandığını belirten Korkmaz, "Bir arkadaşımız aklını kaçırdı. Geçen sene adada kansere yenik düşen Ferhat Kalın'ın cenaze işlemlerini, buradan ABD'ye giderek New York Başkonsolosluğunda o yaptırdı. Bu adada Türklerin başına gelenler onu çok üzdü en son Murat'ı kaybetmek onu çıldırttı" dedi.Murat Kılıçer'in öldürülmesinin ardından adada yaşayan çocukluk arkadaşına C.A'ya ulaşan New York'ta yaşayan Bülent Çakaroğlu, "Merak edip aradım sanki konuşan benim arkadaşım değildi. Tutarsız şeyler söylüyordu, kendisini kaybetmişti. 'Sen Murat'ı nerden tanıyorsun' diye çıkıştı bana, ağır bir deprasyon geçirdiğinin farkına vardım. Türkiye'deki ailesiyle temasa geçip onu adadan New York'a getirdik. Dün gece bende kaldı sürekli Murat'ın içinde şeytanlar girdiğini o aynı şeytanlarında kendi içinde olduğunu söylüyordu. Kendisini tamamen kaybetmişti. Canına kıymasından endişe edip sabaha kadar uyumadım. Uçakta güveneceğim birine teslim edip Türkiye'ye gönderdim. Ailesi karşılayacak. Hemen tedavi altına alınması gerekiyor. O adada yaşananlar gerçekten çok üzücü" dedi.Murat Kılıçer'in ABD'de yaşayan arkadaşı Burcu Günaydın Notte, cinayeti adada yaşayan diğer Türklerden öğrenmesinin ardından Turks and Caicos'taki bütün gazette ve televizyon bürolarını arayarak cinayetin ada basınında yer almasını sağlamış ve yetkililerden cinayetin faillerinin bulunmasını istemiş. Notte, "Ada'ya tatil için gittiğim sıralarda tanıştım Murat'la sonra çok iyi dost olduk. Amerikalı eşime enişte diyordu. Acı haberi alınca çok üzüldüm. Adada yaşananların duyulmasını istemiyorlar. Onlara kalsa cinayeti bile açıklamazlardı. Polisler olayın aydınlatılması için parmaklarını bile kıpırdatmıyorlar. Tek gelirleri turizm, adaya gelen Turistlerin korkmasını istemiyorlar ve bu tür haberlerim yayılmasını istemiyorlar. Ben sonuna kadar bu cinayetin faillerinin ortaya çıkması için var gücümle çalışacağım" dedi.Bu arada Murat Kılıçer'in cenazesinin halen adada bir morgda olduğu ve otopsisinin tamamlandığı öğrenildi. Kılıçer'in cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için gerekli yasal prosüdürün tamamlandığı belirtildi. Kılıçer'in çalıştığı ve sahibinin Türk olduğu ABD merkezli Showtimes Pictures firmasının cinayetin ardından biri Florida merkezinden, diğeri de New York ofisinden olmak üzere iki kişiyi adaya gönderdiği, Kılıçer'in cenaze masraflarının bu firma tarafından karşılanacağı öğrenildi. Ayrıca firma sahibi Kemal Arın'ın adadaki yetkililere olayın sonuna kadar takipçisi olacağını bildirdiği ve cinayetle ilgili ihbarda bulunan kişilere ödül olarak para verileceğini bildirdiği öğrenildi.