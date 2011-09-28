-Bu "kanepe" saatte 163 kilometre yapıyor ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Saatte 163 kilometre hızla giden "kanepe otomobil" dünyanın en hızlı mobilyası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı. Sidney'de bir tasarım ekibi tarafından dizayn edilen ilginç otomobil, iki kişilik deri bir kanepe ve bir kahve sehpasından oluşuyor. Suziki GSX 1400 motosiklet motoru ile güçlendirilen kanepe, saatte 163 kilometreye ulaşabiliyor. Dünyanın en hızlı mobilyası rekoru daha önce kanepesiyle 148 kilometre hıza ulaşan İngiliz Marek Turowks'a aitti.