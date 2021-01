BTS'ten yeni rekor; ünlü K-pop grubu Billboard'un ana listesinde İngilizce'yi ikinci sıraya itti

ABD'nin en prestijli müzik listesi Billboard Hot 100'DE İspanyolca dışında, İngilizceyi geri planda bırakan bir dil daha var. Grammy adayı BTS'in 'Life Goes On' şarkısı Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giren ilk İngilizce olmayan parça olarak kayıtlara geçti.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, ABD'de dinlenme- radyolarda çalınma- satış rakamları başarısına göre oluşturulan ve müzik endüstrisindeki başarının en büyük kriterlerinden biri kabul edilen Billboard Hot 100 listesinin birinci sırasında ilk kez Korece bir şarkı var.

Eylülde tamamı İngilizce olan ilk şarkısı 'Dynamite' ile ilk defa bu listenin birinci sırasına yerleşen Güney Koreli grup BTS aynı başarıyı bu sefer kendi dillerindeki bir şarkıyla tekrarladı. Grubun 20 Kasım'da çıkan son albümü 'BE'nin çıkış parçası olan 'Life Goes On' (Hayat Devam Ediyor) listenin 62 yıllık tarihinde birinci sıranın sahibi olan ilk Korece şarkı oldu.

Adını grubun bu yıl BM'deki konuşmasının sonunda da kullandığı 'Life goes on, let's live on'dan (Hayat devam ediyor, yaşamaya devam edelim) alan şarkı 20-26 Kasım arası ABD'de 14.9 milyon kez dinlendi. BE albümü de çıktıktan yalnızca 2 gün içinde 2 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

Şarkı aynı zamanda grubun son 3 ay içinde Hot 100 listesinin ilk sırasına yerleşen 3. parçası (Dynamite ve Savage Love'ın remix versiyonunun ardından). BTS ayrıca bu kadar kısa süre içinde 3 Hot 100 birinciliğine ulaşmış olmasıyla da 42 yıllık rekoru kırdı. Bundan önceki 'hız rekoru' 2 ay 3 hafta ile Bee Gees'e aitti (Aralık 1977- Şubat 1978- Mart 1978).

Grup, ilk 3 liste birinciliğini Beatles'tan beri bu kadar kısa zamanda elde eden de ilk sanatçı oldu. (1964-2 ay 3 gün).