BTP lideri Hüseyin Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu bu Temel amca?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı" iddiası sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, "Doğru mu bu Temel amca?" diye sordu.

Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, dünkü yazısında BTP lideri Hüseyin Baş’ın CHP'den aday olabileceğini yazdı. Saymaz ayrıca, "Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı" iddiasında bulundu.

Konuyla ilgili haberi alıntılayan Hüseyin Baş, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'na seslendi. Baş, "Doğru mu bu Temel amca?" diye yazarak, Karamollaoğlu'nu etiketledi.

TIKLAYIN - “BTP lideri Hüseyin Baş, CHP'den aday olabilir”

TIKLAYIN - BTP'den, "Hüseyin Baş'ın CHP'den aday olabileceği" iddiasına ilişkin açıklama