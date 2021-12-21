BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz piyasaya sürüldü

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, dün gece döviz kurlarında yaşanan sert düşüşe ilişkin, “Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” iddiasını dile getirdi.

Dolardaki sert düşüşü sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Hüseyin Baş, “Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü. Gerisi hikaye. O zaman 5 soru: Kim bu kadar dövizin sahibi? Bu zamana kadar neredeydi? Bu kadar paraya nasıl sahip oldu? Parasını ne zaman geri çekecek? Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü?” ifadelerini kullandı. (ANKA)