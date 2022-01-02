BTP Genel Başkanı Baş: Zamların çok daha fazlası gelecek; parası olan vatandaşlar da tüketecek ürüne ulaşamayacak

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yılbaşında yapılan zamlara ilişkin, "Bu zamların çok daha fazlası gelecek. Tüketemeyecek noktaya geleceğiz. Bu büyük bir sefalet tablosu. Diğer bir acı tablo da şu; tüketme kabiliyeti olan, yani cebinde parası olan vatandaşımız da tüketecek ürüne kavuşamayacağı bir noktaya gelecek" dedi.

Hüseyin Baş, bir TV kanalının yılbaşı özel yayınına konuk oldu. 2021 yılının değerlendirmesinin yapıldığı programda yeni yılın ilk zamlarına dikkat çeken Baş, şunları söyledi:

"Cebinde parası olan vatandaşımız da tüketecek ürüne kavuşamayacağı noktaya gelecek"

“Yeni yılın ilk haberi zamlar oldu. Elektriğe yaklaşık yüzde 50, doğal gaza yüzde 25, akaryakıta 1 lira bilmem kaç kuruş zam geldi. Ekonomik tablo ortada. Fiyatlar azalmayacak, artmaya devam edecek. Bu zamların çok daha fazlası gelecek. Tüketemeyecek noktaya geleceğiz. Bu büyük bir sefalet tablosu. Diğer bir acı tablo da şu; bundan sonra tüketme kabiliyeti olan, yani cebinde parası olan vatandaşımız da tüketecek ürüne ulaşamayacağı bir noktaya gelecek. Böyle bir süreci ben, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde okumadım. Mesela tüp kuyrukları örneği hep verilir. Burada üretemeyen bir ülke ya da ithal edemeyen bir ülke söz konusu. Ama tüketme kabiliyetim var, param var ama alamıyorum, çünkü ürün yok. Şimdi her ikisinin bir arada yaşandığı bir süreç bence hiç uzak değil.

"Hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanımız dövizi bilinçli bir şekilde yükseltti"

Hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanımız bilinçli bir şekilde dövizi yükseltti, sebebini bilmiyorum. Bu kadar faiz konuşmak, ‘indireceğiz, ayet, nas’ vs diyerek piyasayı korkutmak… Bu bilinçsiz bir hareket değil. Bu bilinçli bir şekilde yükseltildi. Sonuç olarak Türkiye'de, ekonomik krizin ötesinde bir de siyasi kriz var. Siyasi kriz bizi bu günlere getirdi. Dolar yükselirken bunu ihracat için yaptıklarını söylüyorlardı. Doları bir gecede 18'den 12'ye düşürerek ihracatçıyı da bitirdiler.

"2022'de projelerimizi yavaş yavaş açıklamaya başlıyacağız"

Bugüne kadar çok güzel şeyler yaptık, çok daha üstüne koyacağız. Türkiye'de proje partileri vardır. BTP ise projeleri olan bir partidir. Biz, 2022 yılında projelerimizi artık yavaş yavaş açıklamaya başlayacağız. Ayağı yere basan harikulade projeler bunlar. Başkanlık Divanı'nda bir proje ofisi oluşturduk. Çok basit bir iki örnek vermek istiyorum; gözlük ücretsiz olacak. Bugün devlet 40 liralık kısmını karşılıyor. Gözlük neden paralı olsun? Çünkü bu bir sağlık problemidir. Mesela bir diğer projemiz; talep eden bütün öğrencilere eylülün 15'i civarında devlet montunu ve botunu verecek. Sen, o çocuğa ‘okula git’ diyorsan montunu ve botunu vereceksin, çünkü bunu alamayan milyonlarca ailemiz var.

"Kalkınma bakanlığı kuracağız"

Biz, bir Kalkınma Bakanlığı kuracağız. Bu Kalkınma Bakanlığı ile birlikte ülkenin en az 100 ilçesinde tematik fabrikalar kuracağız. Mesela Tunceli Çemişgezek bot ilçesi, Afyon'un bilmem ne ilçesi mont ilçesi olacak. Bu ne olacak? Şimdi şehirler yoğun, köylerdeki nüfus bitti. Kalkınma Bakanlığı ile birlikte Türkiye'nin en az 100 ilçesinde istihdam alanları, yeni küçük şehirler kuracağız. Bunu ilk yapan kim? Karabük örneğinde gördüğümüz gibi Atatürk." (ANKA)