-BTK'DAN FİLTRELEME ELEŞTİRİLERİNE YANIT ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Türkiye'de 9,5 milyona yakın internet abonesi, 40 milyon internet kullanıcısı bulunduğunu belirterek, ''Bunları veri tabanında izlemek gibi bir görevimiz yok. Böyle bir veri tabanını, trafiği nasıl kontrol edebiliriz?'' dedi. Acarer, BTK Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen ile Kurumun merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Güvenli İnternet uygulaması konusunda basın yayın organlarında yer alan eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Acarer, bu hizmetin tüketici lehine olduğunu söyledi. ''Buradaki konu herhangi bir kısıtlama, filtreleme değildir'' diyen Acarer, isteyen abonelerin bu hizmetten yararlanacağını kaydetti. BTK'nın daha önce de tüketiciler için çalışmaları yaptığını belirten Acarer, cep telefonlarının kayıt altına alınması, numara taşınabilirliği gibi faaliyetlerde olduğu gibi internetin güvenli kullanımına yönelik düzenlemenin de abone haklarının korunması için yürürlüğe konulduğunu ifade etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Acarer, bir soru üzerine, şu andaki internet kullanıcılarının tümünün standart profilde yer aldığını söyledi. Acarer, ''Şu andaki kullanıcılar hiçbir yere başvurmazsa böyle devam edecek. 22 Ağustos'tan sonra da aynen devam edecek'' diye konuştu. Uygulamada en dar profilin ''Çocuk'' olduğunu, bunu ''Aile'' ve ''Yurt İçi'' profillerinin izlediğini anlatan Acarer, özellikle engellenen sitelerin yüzde 40'ını oluşturan çocuk pornosu içeriklerinin yurt dışı sitelerden kaynaklandığını, ''Yurt İçi'' profilinde bu tür içeriklerin yer almayacağını bildirdi. -''FİLTRELEME İYİ ÇALIŞMADI''- Acarer, Güvenli İnternet Hizmeti için servis sağlayıcılara 22 Ağustos'a kadar süre tanındığını hatırlatarak, yeni abonelerin de bu hizmetten yararlanmak istememeleri halinde ''Standart'' profilde yer alacaklarını söyledi. Başka bir gazetecinin ''Filtreleme zaten kullanılıyor? Neden bu sistem devreye konuluyor?'' sorusu üzerine Acarer, ''Filtreleme çok iyi çalışmadı. Bize gelen şikayetler filtrelemenin çalışmadığı yönünde'' dedi. Acarer, ''Standart abonelerin olağan şüpheli haline geleceği ve BTK bünyesindeki veri tabanında izleneceği'' yönündeki görüşü değerlendirirken, ''BTK'da böyle bir veri tabanı yok. Türkiye'de 9,5 milyona yakın internet abonesi, 40 milyon internet kullanıcısı var. Bizim bunları veri tabanında izlemek gibi bir görevimiz yok. Bu işi nasıl yaparız? Böyle bir veri tabanını, trafiği nasıl kontrol edebiliriz?'' ifadelerini kullandı. TİB'in de telefon dinlemesi yapmadığını yıllardır anlatmaya çalıştıklarını belirten Acarer, ''Bir takım senaryolar üretiliyor, tıpkı telefon dinlemelerinde olduğu gibi'' dedi. Güvenli İnternet Hizmetinde profiller arasında geçişte herhangi bir fiyat farkı olup olmayacağı şeklindeki soruya da Acarer, internet hizmeti fiyatlarının BTK tarafından belirlendiğini ancak bu profiller arası geçiş için hiçbir ücret alınmayacağını kaydetti. -''AVUSTRALYA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALDI''- İnternet Daire Başkanı Şen ise Türkiye'de 2 bine yakın servis sağlayıcı bulunduğunu ve 3,5 yıldır bunlarla iletişim halinde olduklarını anlattı. İnternet içeriğinin düzenlenmesinin kanuni görevleri olduğunu anımsatan Şen, şunları kaydetti: ''Bu kapsamda şikayet edilen içeriklerle ilgili bugüne kadar 70 bin bildirim maili gönderdik. Bunların 62 bininde sorun bulunarak içerik ilgili siteden çıkarıldı. Bazı günler gönderdiğimiz mail sayısı bini, geçen hafta ise 10 bini buldu. Bize gelen şikayet üzerine ilgili servis sağlayıcıya mail gönderiyoruz. Onlardan şikayete konu olan içeriği incelemelerini istiyoruz. Aynı anda biz de inceleme yapıyoruz. Eğer içeriğin çıkarılması gerekiyorsa çıkarılıyor, yoksa kalıyor. Bu bir tür öz denetim işlemi. Yoksa yasaklama, sansürleme, 'bu kelimeler bir daha kullanılmayacak' diye bir şey yok.'' Güvenli İnternet Hizmeti ile alan adları ve anahtar kelimelerin hiçbir ilişkisinin bulunmadığını da vurgulayan Şen, ''70 bin mailden neden sadece 10 tanesini konuşuyoruz. Neden 69 bin 990'ı gündeme gelmedi? Yer sağlayıcıların çoğu bu hizmet için bize teşekkür ediyor. İncelemeleri için şikayete konu olan içeriği kendilerine bildiriyoruz sadece'' diye konuştu. Şen, Güvenli İnternet Hizmeti konusunda karar almadan önce ülkelerle görüşmeler yaptıklarını, Avustralya'da 110 milyar dolar maliyetle sunulan filtreleme uygulaması etkin çalışmadığı için, bu ülkenin Türkiye'nin Ağustosta uygulamaya sokacağı bu sistemi örnek aldığını belirtti. ''Filtrelemenin aşılması ve engellenen sitelere erişilmesi durumunda bir ceza uygulanacak mı?'' şeklindeki soruya Şen, ''Filtrelemenin aşılması halinde herhangi bir cezai işlem yapılmasına ilişkin karar yok'' yanıtını verdi.