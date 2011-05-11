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Yaşam

BTK'DA NÖBET DÖNEMİ ANKARA (A.A)

11 Mayıs 2011 01:23

-BTK'DA NÖBET DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet işlemlerine ilişkin mahkeme kararlarının daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için nöbet sistemi oluşturdu.  BTK'dan AA muhabirine yapılan açıklamada, gerekli hukuki incelemelerin daha hızlı yapılabilmesi için idari bir tedbir olarak, mevcut nöbet sistemine ilave, internet işlemleri için nöbet sistemi oluşturulduğu bildirildi.  İhtiyaç duyulması halinde, BTK'nın bu tür tedbirleri sürekli veya dönemsel olarak aldığı ifade edildi.  Ayrıca ihtiyacın ortadan kalkması durumunda konunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

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