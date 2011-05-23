BTK, STK'larla internet filtresini tartışacak!

T24 - 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan filtre yönetmeliğinin tartışılacağı toplantıya sivil toplum kuruluşları da çağrıldı.



Türkiye’de 22 Ağustos’ta yürürlüğe girecek internette filtre uygulamasına ilişkin tartışmalar sürerken, yönetmeliğin sahibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu konuyu tartışmaya açmaya karar verdi. Toplantıya sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri ve uzmanlar davet edildi.



Kurum tarafından konuyla ilişkisi bulunan paydaşlara gönderilen mektupta, ‘İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkında, 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü geniş katılımlı bir toplantı düzenleneceği bildirildi.



İnternet Kurulu tarafından düzenlenecek toplantıda, BTK tarafından alınan kararın usul ve esasları ile paket içerikleri tartışmaya açılacak. Toplantı ertesinde tüm görüşlerin yer alacağı bir rapor hazırlanarak katılımcılara iletilecek.



Mektuba göre ayrıca ilgili internet kurulu üyelerinin dışında da katılımcıların olacağı bir çalışma gurubu oluşturulacak.





