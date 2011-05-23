T24 LogoT24 Logo
Gündem

BTK, STK'larla internet filtresini tartışacak!

22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan filtre yönetmeliğinin tartışılacağı toplantıya sivil toplum kuruluşları da çağrıldı.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan filtre yönetmeliğinin tartışılacağı toplantıya sivil toplum kuruluşları da çağrıldı.

Türkiye’de 22 Ağustos’ta yürürlüğe girecek internette filtre uygulamasına ilişkin tartışmalar sürerken, yönetmeliğin sahibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu konuyu tartışmaya açmaya karar verdi. Toplantıya sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri ve uzmanlar davet edildi. 

Kurum tarafından konuyla ilişkisi bulunan paydaşlara gönderilen mektupta, ‘İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkında, 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü geniş katılımlı bir toplantı düzenleneceği bildirildi. 

İnternet Kurulu tarafından düzenlenecek toplantıda, BTK tarafından alınan kararın usul ve esasları ile paket içerikleri tartışmaya açılacak. Toplantı ertesinde tüm görüşlerin yer alacağı bir rapor hazırlanarak katılımcılara iletilecek. 

Mektuba göre ayrıca ilgili internet kurulu üyelerinin dışında da katılımcıların olacağı bir çalışma gurubu oluşturulacak. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24