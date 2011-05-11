BTK kaset nöbetinde!

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, seçimler öncesi yeni kaset olaylarının önüne geçebilmek için nöbet sistemi başlattı.



Seçimler öncesi siyasete damga vuran kaset olaylarının önüne geçebilmek için, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu adım attı.



BTK, olası kaset olayları karşısında hızlı harekete geçebilmek için nöbet sistemi başlattı.



Ayrıca Türkiye’nin, bu gibi durumlar karşısında daha hızlı hareket edebilmek için, 39 ülkenin bulunduğu Uluslararası İhbar Merkezi’ne üye olacağı belirtildi.



Konuyla ilgili açıklamayı, BTK yetkilileri medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yaptı.



Yeni kaset iddiaları karşısında harekete geçen BTK, olası bir durum karşısında 24 saat içinde her şeyi inceleyebilmek için 3 aşamalı bir sistem kurdu: idari, teknik ve hukuki.



Hukuki süreçte yetkili olan isimlere birer telefon verileceği ve bu kişilere 24 saat ulaşılabilmesinin amaçlandığı kaydedildi.



BTK’dan dikkat çeken açıklamalar da geldi. Son kasetlerin başlangıç noktasının yurt dışı kaynaklı olduğu ifade edilirken, bu görüntüler çıktıktan hemen sonra mahkeme kararı beklenmeden resen harekete geçildiği belirtildi.



Bu konuyla ilgili bir de uyarı yapıldı ve bir kaset ortaya çıktıktan hemen sonra, mahkeme kararı beklenmeden mutlaka ihbar edilmesi gerektiğinin altı çizildi.



Ayrıca Türkiye’nin, daha hızlı hareket edebilmek için 39 ülkenin bulunduğu Uluslararası İhbar Merkezi’ne üye olacağı belirtildi.







