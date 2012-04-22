BTK, cep telefonu kullanıcılarına kaç hattı olacağını söyleyecek

Cep telefonu abonelerine BTK tarafından üzerlerine kayıtlı abonelik sayısını bildiren kısa mesaj gönderilecek.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, ''açık hat'' olarak tanımlanan, onay ve haberi olmadan kimlik bilgileri kullanılarak yapılan aboneliklerin, mağduriyetlere yol açtığını söyleyerek, vatandaşa adına kayıtlı cep telefonu abonelik bilgilerinin kısa mesajla bildirileceğini açıkladı.

Acarer, açık hatlarla ilgili resmi kurumların tespitleri ile mağdur olan kişilerden çok sayıda şikayet aldıklarını ifade etti ve ''Açık hatlar tengerçek sıkıntılı bir konu. Tedbir alınmaması durumunda pek çok mağduriyete de yol açabilir. Bilmediğiniz, adımıza kayıtlı bir numaradan, telefon hattından bir takım usulsüz işlemler yapılabiliyor. Bu konuda yüzlerce, binlerce şikayet geliyor. Bunlar hakikaten sıkıntılı konular ve mutlaka önlem alınması gereken konular'' diye konuştu.

Açık hattın, vatandaşın bilgisi dışında, adı ve kimlik bilgisi kullanılarak yapılan cep telefonu abonelikleri olduğunu hatırlatan Acarer, bu hatların kayıtlarda sahibi olarak görünenlerin hiç tanımadığı kişilerce kullanıldığına dikkati çekti.



'İllegal işlerde kullanılıyor'



''Sizin bilginiz yok ve sizin kimlik bilgilerinizle bir numara alınıyor'' diyen Acarer, açık hatların belli bir abone sayısına ulaşmak için ''masumane niyetle'' yapılanlarının yanında, kötü niyetle yapılanlarının da olduğunu ifade etti. Acarer, ''İllegal işler yapan kişi ve oluşumların kullandığı başkası üzerine olan hatlar var. Bunların ciddi bir sosyal sorun olduğunu düşünüyorum. Önlem alınmazsa çok ciddi sıkıntılara ve mağduriyetlere yol açabilir. Yargı ve adalet sistemi içerisinde yaşanacak sorunların yanında insanın ailesine bile izah edemeyeceği işler olabilir'' diye konuştu.



'İnternet sitesi hizmete girecek'



Açık hatlarla mücadele ve tamamen ortadan kaldırılması için çalışma başlattıklarını kaydeden Acarer, şöyle devam etti:

''Konuyla ilgili bir site tesis etmeye çalışıyoruz. Kimlik bilgilerinizle girdiğiniz zaman üzerinize kaç tane kayıtlı telefon olduğunu göreceksiniz. Bu birkaç ay alacak. Bu süreç içinde bu konuda işletmecilerden SMS ile abonelerin bilgilendirilmesini istedik. Bunun birkaç faydası var. Bir işletmeler abonelerini bilgilendirecekler, iki kendilerini kontrol edecekler. Daha da önemlisi belki bayilerle işletmeler arasındaki ilişki de bu şekilde masaya yatırılmış olacak. Bu konunun kaynağının ne olduğunu, niçin olduğunu sorgulayacaklar. Bunlar işletme bayi ilişkisini yeniden gözden geçirilmesine, oradaki taahhütlerin, yaptırımların yeniden ele alınmasına da neden olacak. Yani rekabet güzel ama aşırı rekabet sıkıntılara da yol açabiliyor. Nihai çözüm, bizim tesis edeceğimiz site ve o sitede kimlik bilgileriyle birlikte vatandaşın aboneliklerin sorgulanması olacak.''



Abone formunda abone yapanın adı olacak



Öte yandan BTK, mahkeme ve savcılıklarca iletilen şüpheli hat bildirimlerinde gerekli hassasiyeti göstermesi, detaylı incelemeler yaparak diğer kurumlarla işbirliği yapması konusunda operatörlere uyarıda bulundu.

İşletmelere abonelik kayıtlarının incelenerek açık hat şüphesi taşıyan hatların tespit edilip, kimlik teyidine gidilmesini isteyen BTK, standart dışı bayilere abonelik sözleşmesi yapma yetkisi verilmemesini, abonelik sözleşmelerinde bayi çalışanlarının, ad-soyad ve imzasının yer alması zorunluluğunun getirilmesini önerdi.