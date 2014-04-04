BTK Başkanı Acarer: Twitter mahkeme kararı ile yasaklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acerer, Twitter yasağının mahkeme kararı sonucu alınmış engelleme olduğunu iddia ederek, “76 milyonun, herkesin başına gelebilir. Bu nedenle mahkeme kararına herkes saygı duymalı. Keşke bu tür durumlarda yer sağlayıcılara kısa sürede erişim için bir ara mekanizma kurulsa” dedi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, Başkan Acarer, Anayasa Mahkemesi kararının sabahleyin kendilerine ulaştığını belirtirken, bunun üzerine engellemenin kaldırılması için internet sağlayıcısı şirketlere bildirim yaptıklarını anlattı. Engellemenin teknik olarak hemen kaldırılamadığını anlatan Acarer, zaman aldığını ve akşam saatlerinde mümkün olabildiğini söyledi.

‘Engelleme keyfi değil, hukuki’

Acarer, Twitter’ın yürütme organı tarafından sanki keyfi olarak engellendiği algısı oluştuğunu belirterek, “Biz yasaklamışız gibi eleştiriler yapılıyor. Bu bir mahkeme kararı. Ben burada, yürütme organı olarak uygulayıcıyım” dedi.

‘Twitter’a mahkeme kararı iletildi’

Acarer, vatandaşın, mağduriyetlerinin giderilmesi için Twitter ya da Youtube gibi yer sağlayıcılara ulaşamadığı için mahkemeye başvurduğunu, mahkemelerin de TİB’e tebligat yaptığını anlattı.

”Twitter, mahkeme kararından kapatma sonrası haberdar olduğunu açıkladı. Siz TİB ya da BTK olarak mahkeme kararlarını bildirmediniz mi” sorumuza Acarer, “Tabii ki TİB elektronik ortamda bu mahkeme kararlarını iletti. Elektronik sinyaller 200 bin kilometre/saniye hızla gidiyor; dolayısıyla bu kararlar da ellerine ulaştı. Ama onlar mahkeme kararının gereğini yerine getirmeyince, biz getirdik” yanıtını verdi.

Acarer, bundan sonra benzer sorunların yaşanmaması için bir mekanizma kurulması gerektiğine dikkat çekerek, “Yer sağlayıcılar, mahkeme kararlarının kısa sürede iletilebileceği bir mekanizma kurmalılar. Bu Türkiye’de bir temsilcilik açılması ya da bir hukuk bürosunun yetkilendirilmesi şeklinde de olabilir; bu olaydan sonra Twitter’ın yaptığı gibi” dedi. Başkan Acarer, bu tür mağduriyetlerin bugün ya da yarın 76 milyonun başına gelebileceğini belirterek, “Herkesin mahkeme kararına saygı duyması lazım. Çünkü bu herkesin başına gelebilir.