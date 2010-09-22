-BRYZA'NIN ATANMASINA SENATODAN ONAY WASHİNGTON (A.A) - 22.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Bakü Büyükelçiliğine aday gösterdiği Matthew Bryza'nın ataması Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde onaylandı. Komite düzenlediği toplantıda, Bryza'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerdeki ABD büyükelçilikleri için aday gösterilen bazı isimlerin atamasını görüştü. Bryza'nın oylaması Senatör Barbara Boxer'ın isteği üzerine ayrı olarak yapıldı. Oylama sonucunda toplantıya katılan 14 senatörden 12'sinin olumlu oy kullanması sonucu, Bryza'nın ataması onaylandı. Bryza için senötör Boxer ile Robert Menendez karşı oy kullandı. Boxer, karşı oyuyla ilgili yaptığı konuşmada, Yukarı Karabağ sorununu çözümü ile ilgili açıklamalarından tatmin edici bulmadığını Bryza'nın bu pozisyon için uygun bir kişi olmadığını düşündüğünü söyledi. Senatör Menendez de Bryza'nın ''Ermeni soykırımına'' yönelik bakışına dair endişeleri bulunduğunu ifade etti. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunda ''çok hassas bir dönem'' yaşandığını belirten Menendez, Bryza'nın Türkiye ve Azerbaycan ile yakın bağları bulunduğunu ileri sürdü. Menendez Bryza'ya yönelik endişele olduğunu ve ''ABD'nin yansız temsilciliğini yapabileceğine inanmadığını'' kaydetti. Komite Başkanı John Kerry ise olumlu oy kullanacağını, çünkü Bryza'nın ''önemli kişisel ağı ve bağlantılarının faydalı olabileceğini düşündüğünü'' belirtti. Kerry yine de Senatör Menendez ve Boxer'ın itirazlarının da dikkate alınmasının uygun olacağını bildirdi. Bryza'nın ataması teamüller gereği Senato Genel Kurulu'na gönderilecek, burada onaylanmasının ardından resmileşecek. Bryza'nın ataması, daha önceki bir Komite toplantısında Senatör Boxer'ın talebi üzerine beklemeye alınmıştı.