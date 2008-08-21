Bryza'dan 'Kafkas Paktı' sitemi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matt Bryza, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu girişimine değindi ve "Şaşırdığımı söylemeliyim. Bana bilgi verilmedi" dedi.



Başbakan Erdoğan, Kafkas İstikrar Paktı için dün Azerbaycan'a gitmişti. Ancak ABD yönetimi projeye çok da sıcak bakmıyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı yabancı basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bryza, Rusya-Gürcistan krizinin ardından Başbakan Erdoğan tarafından ortaya atılan Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu'na ilişkin yorumda bulundu. Başbakan, geçen hafta Moskova ve Tiflis'e yaptığı görüşmelerde Kafkas Paktı fikrini Rus ve Gürcü liderlere anlatmış; her iki taraf da projeye sıcak baktığını açıklamıştı.



Bryza da, konunun kendisine anlatılmamış olması nedeniyle 'sitemkar' görünen ifadeler kullandı. Bryza, ''Şaşırdığımı söylemeliyim. Böyle bir girişimin yapılacağı konusunda bana bilgi verilmedi. Türkiye ile Kafkaslar'da ortaklığımız var ve Türkiye ve diğer müttefiklerimizle yakın çalışabileceğimizi farz ettim. Çünkü Türkiye ile Kafkasya ve ötesinde paylaşılan çıkarlarımız var'' dedi.



Kafkasya'daki gerilimi ilk Gürcistan'ın başlattığı yönünde bir Rus gazetecinin sorusu üzerine Bryza, ''kimin ilk atışı yaptığını belki de hiç bilemeyeceğiz. Ancak bunun konuyla ilgisi yok. Rusya, Güney Osetya'nın çok ötesinde Gürcistan içine ilerledi. Doğu, batı

bağlantısını imha etti. Abhazya'nın, Güney Osetya ile hiçbir ilgisi yok. Rusya, olayı çok dramatik ve zalim bir şekilde büyüttü'' dedi.



'Gürcistan soykırım yapmadı'



Gürcistan'ın Güney Osetya'da 'soykırım' yaptığı ve 2 bin kişiyi öldürdüğü yolundaki Rus iddialarının "tamamen yanlış" olduğunu söyleyen Bryza, İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre 44 kişinin öldüğünü ve bu sayının Ruslar tarafından abartılmasının da şüphe çekici olduğunu ifade etti.



Azerbaycan da pakta sıcak bakıyor



Başbakan Erdoğan, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Bakü yönetiminin de Kafkas Paktı'na sıcak baktığını kaydetti.



Erdoğan, geçen hafta Moskova ve Tiflis'e yaptığı ziyaretler sırasında Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu kurulması önerisinde bulunduğunu anımsatarak şunları söyledi: "Kafkasya'da barış, güvenlik ve istikrarın tam anlamıyla tesisi bakımından bu platformun oluşturulmasının önem taşıdığı görüşündeyiz. Azerbaycan'ın da içinde yer almasını özellikle istediğimiz bu girişimin temel ilkeleri şunlardır: Öncelikle bu platform, coğrafya esaslı olmalıdır. Platform bölge barış ve güvenliğini hedeflemeli, ekonomik işbirliği ve enerji güvenliğini içermelidir. Söz konusu platform AGİK ilke ve prensiplerine dayanmalı, ortak bir çözme ve yönetme mekanizmasını kapsamalıdır. Bu platform, bölgedeki istikrar ve işbirliğini daha da güçlü kılacaktır. Herhangi bir sorun ve sıkıntı anında ise, bu sorunu bu platform içinde bulunan ülkeler oluşturdukları mekanizmayla çözmelidir."