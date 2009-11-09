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Bryan Adams’ın objektifinden ünlüler...

Alman Stern Dergisi, Rock Şarkıcısı Bryan Adams’ın çektiği ve dünyanın ünlü yıldızlarının çıplak resimlerinden oluşan albümünü yayınla

09 Kasım 2009 02:00


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Rock müziğin dev isimlerinden gitarist ve şarkıcı Bryan Adams’ın bilinmeyen bir yönünü Alman Stern dergisi dünyaya duyurdu.  Kanadalı şarkıcının bugüne kadar çektiği dünyaca ünlü model, aktör, şarkıcı ve politikacılardan oluşan fotoğraflarından oluşan albümünü yayınladı.

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1992 ve 1999 yıllarında ülkemize de gelerek konserler veren Bryan Adams, 2000 yılında yakın arkadaşı Donna’nın göğüs kanserinden ölümü üzerine kanser hastalıklarına gelir sağlamak amacıyla fotoğraf çekmeye başladı. 10 yıl boyunca Cindy Crawford,Kate Moss,Victoria Beckham, Laetitia Casta, Elle Macpherson, Pink, Mickey Rourke, Nastassia Kinksy,Helena Nouguerra ve Heather Graham gibi dünyaca ünlü isimlerin resimlerini çekti.

Bryan Adams’ın fotoğraf çalışmalarından bugüne kadar  MADE IN KANADA-AMERICAN WOMEN ve HEAVEN adlı üç kitap yayınladı. Sanatçı ayrıca GUESS ve OMEGA ve PLAYBOY için çalışmalar yaptı.





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