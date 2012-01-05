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Ekonomi

Brüt döviz rezervleri azaldı ANKARA (A.A)

05 Ocak 2012 17:00

-Brüt döviz rezervleri azaldı ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 4 milyar 517 milyon dolar azalarak, 30 Aralık 2011 itibariyle 78 milyar 330 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 23 Aralık'ta 82 milyar 847 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankasının 23 Aralık itibariyle 93 milyar 49 milyon dolar olan toplam rezervleri de 88 milyar 218 milyon dolara indi. Toplam rezervin 9 milyar 888 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu. Altın rezervi, 23 Aralık tarihinde 10 milyar 202 milyon dolar düzeyindeydi.

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