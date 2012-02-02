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Ekonomi

Brüt döviz rezervleri arttı ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 17:23

-Brüt döviz rezervleri arttı ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 30 milyon dolar artarak, 27 Ocak itibariyle 76 milyar 327 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 20 Ocak'ta 75 milyar 297 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankasının 20 Ocak itibariyle 85 milyar 392 milyon dolar olan toplam rezervleri de 86 milyar 422 milyon dolara çıktı. Toplam rezervin 10 milyar 95 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu. Altın rezervi, 20 Ocakta da aynı düzeyde idi.

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