Brunson'ın serbest kalmasının ardından AKP'den ilk yorum

Yaklaşık 2 yıl tutukluluğun ardından ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak serbest bırakılması ve hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ardından AKP’den ilk yorum TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan geldi.
İsviçre ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Yıldırım, Brunson davasına ilişkin soruyu "Türkiye hukuk devletidir. Davanın, dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Yargıçlarımız, savcılarımız hukuk devletinin kuralları içerisinde gereken kararı verecektir" diye yanıtladı.