Brunson'ı taşıyan uçak ABD'ye indi!

Türkiye ile ABD arasında diplomatik ve ekonomik kriz yaşanmasına neden olan, terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım ettiği, askeri casusluk yaptığı suçlamasıyla 35 yılla yargılanan Amerikalı rahip Andrew Graig Brunson'ı taşıyan uçak Maryland'de ABD Hava Kuvvetleri'nin üssüne indi.

İzmir'de yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Brunson, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak serbest kalmıştı.Elektronik kelepçesinin çıkarılmasının ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan akşam geç saatlerde Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya hareket etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, rahip Brunson'ı Oval Ofis'te ağırlayacağını açıklamıştı.