Brunson olayında yeni gizli tanık: İsrailliler sahte delillerle kumpas kurarak cezaevine girmemi sağladı

Rahip Brunson hakkında hazırlanan iddanameye “Dua” ile “Göktaşı”nın yanı sıra yeni bir gizli tanık eklenerek dikkat çekici beyanlarda bulundu. Tanık, Brunson’ın Kürtleri Hıristiyanlaştırmak için yaptığı toplantılardan bahsederken, Brunson'un FETÖ’nün himmet paralarının başka bir yere aktarılmasına aracılık ettiğini iddia etti. İranlılarla petrol ticareti yaptığını belirten gizli tanık, toplanan himmet paralarının İsrail'e kaçırıldığına tanık olduğunu bu sebeple İsraillilerin sahte delillerle kumpas kurarak cezaevine girmesine neden olduğunu öne sürdü.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Brunson olayında gizli tanık var" başlığıyla yayımlanan yazısında 'gizli tanıkta yok yok' diyerek şu noktaları vurguladı:

"Brunson olayında yaşanan yeni gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Yeni gizli tanıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu tanıkların iddiaları mahkeme dosyasına giriyor.

Gizli tanığın beyanları

09.05.2018 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gizli tanık olmak için başvuran şahıs, Brunson’ın İngiliz ve Amerikalı arkadaşlarıyla birlikte misyonerlik faaliyeti yaptığını belirterek “Ben de bu kişilere bir zamanlar rehberlik ve tercümanlık hizmeti vermiştim” diyor.

Dilekçesinden bir ceza infaz kurumunda olduğu anlaşılıyor.



“Bunlar İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde bulunan Yiğit İlan Bürosu’ndan çıkan gazetelere Hıristiyanlık ile ilgilenmek isteyen kişiler için ilan vermekte ve ilgilenen kişilerle birebir görüşmeler yapmaktaydılar” diye anlatıyor.



Brunson’ın Kürtleri Hıristiyanlaştırmak için Feriköy’de yaptığı toplantılardan, Ortaköy’de FETÖ’nün İsrail imamı ile yapılan toplantıda masaya serilen Kürdistan haritasından söz ediyor. Burada sözü FETÖ’nün himmet paralarına getiriyor.



“Daha sonra himmet paralarının tekneyle, deniz yoluyla İsrail’e götürülmesine tanık oldum” diye anlatıyor.

İşin içine bir de İran giriyor

Gizli tanıkta yok yok. Bir de İran bağlantısı var ki izlemeye değer.



“Ben aynı zamanda İranlılarla petrol ticareti de yapıyordum. Üzerimde büyük çapta mal varlıkları bulunuyordu. Himmet paralarını da Sirkeci’deki yine onlara ait bir ibadethanede topluyorlar, oradan yine kendilerine ait bir tekneyle deniz yoluyla kaçırıyorlardı. Ben bir keresinde bu para kaçırılmasını telefonuma kaydetmiştim. Ama İsrailliler hem mal varlıklarıma el koymak, hem de delillerimi karartmak ve beni saf dışı etmek amacıyla sahte deliller, e-maillerle kumpas kurarak cezaevine girmemi sağladılar”



Türkiye ile ABD arasında son devrin en büyük krizlerinden birine neden olan Brunson olayında son durum bu..."

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