'Brunson anlaşması' iddiası nasıl karşılandı? | "Sarayın vereceği kararı bekleyen zavallı hakimler..."

T24

20 yıldan uzun süredir Türkiye’de yaşayan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın hem PKK hem de ‘FETÖ’ adına suç işlemek ve ‘casusluk’ suçlamalarıyla 35 yıla yakın hapis istemiyle yargılandığı davanın 4. duruşması bugün İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

TIKLAYIN - Brunson duruşması devam ediyor

Türkiye ile ABD'nin Brunson konusunda gizli bir anlaşmaya vardığı iddialarının ardından siyasiler, 'hukukun üstünlüğü' vurgusu yaparken; gazetecilerin beklentisi ise ABD'li rahibin evine dönmesi yönünde.

Perşembe akşam saatlerinde ilk olarak NBC, daha sonra ise Wall Street Journal ve Washington Post’ta yayınlanan haberlerde, Türkiye ile ABD’nin Brunson’ın bırakılması konusunda ‘gizli’ bir anlaşmaya vardığı iddia edildi.

TIKLAYIN - Brunson 4. kez hâkim karşısına çıkıyor | Ankara ile Washington anlaşmaya vardı mı, rahip 'evine' mi dönüyor?

‘İsmini vermek istemeyen konuya yakın kaynaklar’a dayandırılan haberlerle ilgili Beyaz Saray ve Washington’daki Türk Büyükelçiliği resmi açıklama ya da yorum yapmayı reddederken; Brunson’ın ailesi de şu an için konuya dair konuşmadıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise rutin basın toplantısında konuya dair bir soruya herhangi bir anlaşmadan haberdar olmadıkları cevabını verdi.

HDP'li Paylan: Duruşmada, saraydan verilecek kararı bekleyen zavallı hakimler olacak

Türkiye ile ABD’nin anlaşmaya vardığı iddialarını değerlendiren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Brunson davasında ‘Yargı ne karar verirse ona uymak zorundayım’ deyip kirli rehine pazarlığı yürütüyorlar. Duruşmada, saraydan verilecek kararı bekleyen zavallı hakimler olacak” yorumunda bulundu.

İyi Partili Özdağ: Serbest bırakılacağı haberini ABD televizyonlarından öğreniyoruz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da konuya dair kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Rahip Brunson'ın serbest bırakılacağı haberini ABD televizyonlarından öğreniyoruz. Bundan 10 sene önce, mahkeme kararlarını da STV'den öğrenirdik. Geçen zamanda yönetim tarzı açısından hiçbir değişiklik yok” ifadesini kullandı.

"Yargının, siyasilerin emriyle mi, yoksa bağımsız mı karar verdiğini test edeceğiz.!”

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da, “20 gün önce; ABD Dışişleri Bakanı: Rahip Brunson serbest bırakılabilir. 1 gün önce; haber kanalı NBC: Türkiye ve Amerika Brunson'ın serbest kalması için gizli anlaşmaya vardı. Yargının, siyasilerin emriyle mi, yoksa bağımsız mı karar verdiğini bugün test edeceğiz.!” paylaşımını yaptı.

Deniz Zeyrek: Brunson tutuksuz yargılanması için tahliye edilecek ve Türkiye’den ayrılacak

Hürriyet gazetesinin eski Ankara temsilcisi gazeteci Deniz Zeyrek de, duruşmanın sonucuna dair bir tahminde bulunarak, “Brunson ceza alıp temyiz sürecinde tutuksuz yargılanması için tahliye edilecek ve Türkiye’den ayrılacak” dedi. Eski Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş da iddialara dair şunları söyledi:

“Brunson konusunda tahminim... serbest kalması (ev hapsi son bulması) ama yurtdışı yasağı olması. Birkaç hafta sonra da yurtdışı yasağının kalkması. Ama bunu herhangi bir bilgi değil siyasi tahmin olarak yazıyorum. Bu dava da zaten hukuk değil pazarlık…”