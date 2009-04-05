Bruno Taut anısına İzmir’de sergi açılacak

Avrupa'da 1930'lu yıllarda baskıdan kaçarak Türkiye'ye sığınan, Alman asıllı "haymatlos" (vatansız) bilim insanı, mimar Bruno Taut, Türkiye ve Almanya'daki eserleriyle İzmir'de düzenlenecek sergide anılacak.



"Bruno Taut: Yeni Yapılar" adlı sergi, 9 Nisan Perşembe günü İzmir Alman Kültür Merkezinde Dr. Fikret Okutucu ve Yrd. Doç. Ufuk Ersoy'un, Taut'u tanıtan konuşmalarının ardından açılacak.



Türkiye'ye sığınmasının ardından, İstanbul'da eğitim veren, Ankara'daki devlet binaları ile üniversite binaları, İzmir ve Trabzon'da çeşitli okul binalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda binanın mimarlığını üstlenen Taut, Türkiye'de modern mimarlık eğitiminin gelişmesine önemli katkı sağlamış bir isim olarak tanınıyor.



Alman Kültür Merkezinde 1 ay açık kalacak sergide, Taut'un Türkiye ve Almanya'daki eserleri tanıtılacak.



(AA)

