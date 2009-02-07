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Kültür-Sanat

Bruno Barbey'in 'İtalyanlar' sergisi İstanbul'da

Fotoğraf sanatçısı Bruno Barbey'in "İtalyanlar" adlı sergisi Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu'nda.

07 Şubat 2009 02:00

Tanınmış fotoğraf sanatçısı Bruno Barbey'in "İtalyanlar" adlı sergisi Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu'nda sergilenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu, 13 Şubat-14 Mart 2009 tarihleri arasında Magnum Photos'un dünyaca ünlü fotoğrafçısı Bruno Barbey'in sergisine ev sahipliği yapacak.

"Fotoğraf, dünyanın her tarafında anlaşılan tek lisandır" diyen Bruna Barbey'in, 1960'lı yıllarda İtalya'da çektiği birbirinden etkileyici 50 fotoğrafı, Türkiye'de ilk kez sergilenecek.

Barbey'in geçen yıl açılan ve 68 olaylarını yansıtan fotoğraflarından oluşan sergi büyük ilgi görmüştü.

(AA)

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