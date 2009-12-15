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Bruni First Lady'likten sıkıldı mı?

Carla Bruni, Sarkozy’nin ikinci kez cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymasına sıcak bakmadığını söyledi.

15 Aralık 2009 02:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin şarkıcı ve eski top model eşi Carla Bruni, Sarkozy’nin ikinci kez cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymasına sıcak bakmadığını söyledi.

Carla Bruni - FOTO GALERİ

TF1 adlı televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Carla Bruni, ikinci kez adaylık için Sarkozy’nin kendisinin karar vereceğini belirtti ancak “Bir dönem, benim için yeterli olacak” diye ekledi. Cumhurbaşkanı eşinin kendisini tamamen Fransız toplumunun sorunlarını çözmeye adadığını ifade eden Carla Bruni, “Bu onun işi, kendisi bir kez daha aday olup olmayacağına karar verecek” diye konuştu. Bruni, ‘Fransızlara gerektiği kadar yakın olmadığı’ yolundaki bir anket sonucuyla ilgili soruyuysa “Onlar benim gerçek halimi görmüyorlar” diyerek yanıtladı.

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