Brunch artık demode, slunch’a buyurun

Fransız, Belçika ve İsviçre’nin damak alışkanlıkları, pazar günleri öğle ve akşam yemeği arasında yenen ‘slunch’ta buluşuyor.



Slunch kavramını ilk kez duyanlardansanız, trend gündeminden çok geride kaldığınızı düşünmeyin sakın. Mutlaka yakın zamanda farkına varmadan bu öğünü dostlarınızla paylaşmışsınızdır. Bu terim Fransız gazeteciler tarafından akşamüstü brunch keyfini isimlendirmek amacıyla kullanıldı. İki kelimenin; ‘supper’ (akşam yemeği) ve ‘lunch’ (öğle yemeği) deyiminin birlikteliğiyle de isimlendirildi.



17.00 – 22.00 arasında yeniyor



Genellikle pazar günleri saat 17.00 ile 22.00 arasında düzenlenen slunch, geç kalkıp erken yatacak olanları bir araya getiren yemekli bir zaman dilimi. Çocuklu aileler, komşular ve akrabalarla pazar günleri bu saat aralığında bir araya geliyor artık pek çok kişi. Yemekler ise gelişigüzel bir şekilde, evdeki herhangi bir masa üzerine (konsol, büfe ya da yemek masası) yerleştiriliyor açık büfe olarak. Tarifler ise tatlı ve tuzlu lezzetlerin karışımı olarak beliriyor. Bizim önerilerimiz: tapas, kiş, kek, tuzlu kurabiyeler, sebzeli börekler, muffin, püre vb…



Önden şarap ikram edin



Tüm bunlar yerine bir konsept çevresinde de büfenizi donatabilirsiniz; örneğin, “az kalorili” başlığıyla önden soğuk çorba, salata, peynir tabağı ve son olarak meyve ikram edebilirsiniz. Davetin başında şarap ikram etmek yerinde olur, çünkü ilerleyen saatlerde sıcak içecekler tercih ediliyor genellikle (meyve çayları, naneli, tarçınlı sıcak içecekler)… Örneğin meyve çaylarını önceden demleyip, elma ve portakal dilimleriyle servis yapabilirsiniz. Hazırladığınız sofranın görsel bir etkiye sahip olmasına da dikkat edin. Unutmayın sofra önce düşünme, tasarlama ve ardından lezzetle yeme eylemlerini bir araya getiren tek yer.

Aşağıda slunch büfeniz için ilham alacağınız birkaç tarif bulabilirsiniz…





TARİFLER



Somonlu kaz yumurtası



Malzemeler (10 kişilik)

■ 10 yumurta

■ 2 kavanoz somon yumurtası

■ Siyah ekmek



Hazırlanışı:

Yumurtaları üç buçuk dakika süreyle kaynayan suda haşlayın. Eğer buzdolabından çıkartıyorsanız süreyi biraz uzatabilirsiniz. Bu arada ekmek dilimlerinizi hafif kızartıp, ince ince doğrayın. Yumurtanın içine somon yumurtasını yerleştirin. Tabağın yanına da ekmek dilimlerini bırakın.



Siyah pilavlı kerevit



Malzemeler (10 kişilik)

■ 2 paket kerevit

■ Siyah pirinç

■ Süt

■ Balzamik sirke

■ İnce doğranmış yeşillikler

■ Karabiber



Hazırlanışı:

Kerevit kabuklarından ayırıp balzamik sirke ile tatlandırılmış süte yatırın. İçine ince ince doğradığınız yeşillikleri (maydanoz, kereviz yaprağı, dereotu) ve karabiberi ekleyin. Servis sırasında üzerine birkaç karabiber tanesi ekleyin ve siyah pirinçten hazırladığınız pilavla servis yapın.



Taze soğanlı soğuk püre



Malzemeler (10 kişilik)



■ 2 kilo patates

■ Zeytinyağı

■ Soya sosu

■ Tuz

■ Siyah ve beyaz biber karışımı

■ Taze soğan



Hazırlanışı:

Haşladığınız patatesleri ezme çatalıyla püre haline getirin. İçine bir çorba kaşığı zeytinyağı, tuz, biber ve yine bir kaşık soya sosu ilave edin. Soğumasını bekleyin ve herkese ayrı bir kâsede servis yapın. Üzerini ince ince doğradığınız taze soğanlarla süsleyin.



Sirkeli portakal salatası



Malzemeler (10 kişilik)



■ 2 kilo portakal

■ Zeytinyağı

■ Frambuaz sirkesi

■ Tuz

■ Biber



Hazırlanışı:

Portakalları dikkatli bir şekilde soyun ve dilimlere ayırın. Dinlenmeye bırakın ve bu arada salatanın sosunu hazırlayın. Zeytinyağı, frambuaz sirkesi, tuz ve karabiberi karıştırın. Üzerine bir miktar portakal suyu dökün. Alta bu karışımı üzerine de portakalları yerleştirip servis yapın.



Romlu kanepeler



Malzemeler (10 kişilik)



■ 2 paket mini kanepe ekmeği

■ Rom

■ Esmer şeker

■ Portakal ve dut jölesi (veya kayısı ya da frambuaz)

■ Portakal şarabı



Hazırlanışı:

Rom ve esmer şekeri kaynatın ve soğumaya bırakın. Kanepe ekmeklerini düz bir tabağa veya bir tepsiye dizin. Her birinin üzerine daha önce hazırladığınız rom şerbetini dökün. Yanlara taşırmamaya dikkat edin. Kanepeleri servis yapmadan en az iki saat önce buzdolabına koyun. Dolaptan çıkarttıktan sonra dama şeklinde portakal ve dut jölesini kanepelerin üzerine sürün. Portakal şarabı ve kumkat meyvesi ile servis yapın.



Maison Française



