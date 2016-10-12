T24 LogoT24 Logo
Spor

Bruma'ya 3 yıllık yeni sözleşme

İngiliz basını, Bruma'yı Arsenal ve Tottenham'ın istediğini yazmıştı

12 Ekim 2016 11:18

Galatasaray, ligin ilk 6 haftasına damga vuran Portekizli genç yıldızı Bruma'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı. 

PSV Eindhoven’ın 7.5 milyon Euro’luk teklifine ve Bruma’nın yeni sözleşme talebine sezon başında “Hayır” diyen yönetim, Portekizli'nin ortaya koyduğu başarılı performans sonrası Ocak’ta masaya oturma kararı aldı.

Bruma’nın menajeri Catio Balde, sezon başı yıllık 1.2 milyon Euro garanti para alan futbolcusunun sözleşmesinin uzatılması ve ücretine de zam yapılmasını istemişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bruma'ya devre arasında sözleşmesini 3 yıl uzatmayı önerecek. Kulüp, Portekizliye en az yüzde 50 de zam yapacak. Tarafların yıllık 2 milyon Euro’da anlaşması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Bruma’nın sözleşmesini 3 yıl uzatıp, en az yüzde 50 zam önerecek.

Serbest kalma bedeli ve diğer detaylar da görüşmeler sonunda belirlenecek. Balde’nin Galatasaray’dan 2 milyon Euro talep etmesi ve tarafların da bu rakamda anlaşması bekleniyor.

 

İngiliz kulüplerinin radarında

 

İngiliz basını, Arsenal ve Tottenham'ın Bruma için 20 milyon sterlinlik teklif yapmaya hazırlandığını yazmıştı.

ETİKETLER

brumagalatasaraysözleşmetransfer

İlgili Haberler

Arsenal ve Tottenham'dan Bruma için servet gibi teklif

Arsenal'in yanı sıra Chelsea ve Manchester United'ın da Portekizli yıldızı takip ettiği öne sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24