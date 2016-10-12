Bruma'ya 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray, ligin ilk 6 haftasına damga vuran Portekizli genç yıldızı Bruma'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

PSV Eindhoven’ın 7.5 milyon Euro’luk teklifine ve Bruma’nın yeni sözleşme talebine sezon başında “Hayır” diyen yönetim, Portekizli'nin ortaya koyduğu başarılı performans sonrası Ocak’ta masaya oturma kararı aldı.

Bruma’nın menajeri Catio Balde, sezon başı yıllık 1.2 milyon Euro garanti para alan futbolcusunun sözleşmesinin uzatılması ve ücretine de zam yapılmasını istemişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bruma'ya devre arasında sözleşmesini 3 yıl uzatmayı önerecek. Kulüp, Portekizliye en az yüzde 50 de zam yapacak. Tarafların yıllık 2 milyon Euro’da anlaşması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Bruma’nın sözleşmesini 3 yıl uzatıp, en az yüzde 50 zam önerecek.



Serbest kalma bedeli ve diğer detaylar da görüşmeler sonunda belirlenecek. Balde’nin Galatasaray’dan 2 milyon Euro talep etmesi ve tarafların da bu rakamda anlaşması bekleniyor.

İngiliz kulüplerinin radarında

İngiliz basını, Arsenal ve Tottenham'ın Bruma için 20 milyon sterlinlik teklif yapmaya hazırlandığını yazmıştı.