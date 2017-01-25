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Spor

Bruma'dan Reiekerink'e tepki

Galatasaray, 24 Erzincanspor'u 6-2 mağlup etmişti

25 Ocak 2017 13:49

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda oynadığı ve 6-2 kazandığı 24 Erzincanspor maçının 65. dakikasında oyundan alınan Bruma teknik direktör Jan Olde Riekerink'e tepki gösterdi. Oyundan alınmasına öfkelenen Portekizli oyuncu yine Riekerink tarafından iknâ edilerek kulübeye götürüldü. 

 

Söylenerek direkt olarak soyunma odasına gitmek isteyen genç yıldıza hocası tepki gösterdi ve kulübeye, arkadaşlarının yanına oturmasını istedi.

Portekizli oyuncu bunun üzerine geri dönerek kulübeye oturdu.

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BrumaJan Olde RiekerinkGalatasaraytartışma

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