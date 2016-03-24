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Dünya

Brüksel'deki terör saldırılarının ardından Belçika İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı istifa etti

Brüksel'deki saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetmişti

24 Mart 2016 17:03

Brüksel’deki terör saldırılarının ardından Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon ve Adalet Bakanı Koen Geens, Başbakan Charles Michel'e istifalarını sundu. Ancak Michel, bakanların istifasını kabul etmediğini açıkladı. 

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikisi Zaventem Havalimanı'nda, biri Avrupa Birliği kurumlarının binalarının yakınındaki metro istasyonunda üç patlama meydana geldi. Belçikalı yetkililer terör saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'ün üzerinde kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Belçika polisi, saldırıların Bakrou kardeşler tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Savcı, havalimanındaki patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu söyledi. Terör saldırılarının ardından Belçika İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı istifa etti, ancak Başbakan Charles Michel istifaları kabul etmedi.

Brüksel’deki saldırganlardan birinin Türkiye tarafından daha önce yakalanarak sınır dışı edildiği fakat Belçika makamlarının bu kişiyi takip etmediği öne sürülmüştü.

 

Erdoğan: Belçika serbest bıraktı



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel saldırganlarından Brahim el Bakraoui'nin geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edildiğini şu sözlerle açıklamıştı:

“İnanıyorum ki dünya siyaseti eğer ittifak halinde terörün üzerine giderse bu işi çözeriz. Onun için dünya; terörü, teröristi, terörizmi yeniden tanımlamak zorundadır. Buyurun Brüksel’de saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015’te Gaziantep’te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz kişidir. Sınır dışı işlemini 14 Temmuz 2015’te nota ile Belçika Büyükelçiliği’ne iletmişiz. Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir. Hatta burada Hollanda da söz konusudur. Kendi isteği üzerine Hollanda’ya da iade etmişiz. Ve nota ile oraya da bildirilmiştir. Ülkemizin hassasiyeti bakımından da bunu özellikle ifade ediyorum.” 

 

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