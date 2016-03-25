Brüksel'deki saldırılarla ilgisi olduğu iddia edilen iki kişi Almanya'da gözaltına alındı

Almanya, Brüksel'deki saldırılarla ilgili olduğundan şüphelendiği iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

NTV'nin haberine göre, haftalık dergi Der Spiegel dergisi, bu kişilerden birisi geçtiğimiz Çarşamba günü Frankfurt yakınlarında ele geçirildi. Söz konusu şüphelinin, Brüksel’deki metro saldırısını gerçekleştiren Khalid El Bakraoui’den patlamadan hemen önce iki adet telefon mesajı aldığı belirlendi.

Almanya İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Belçika ve Fransa polisi de cihatçı hücrelere yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Brüksel'de 7 şüphelinin gözaltına alındığının açıklanmasının ardından, Fransa'da da bir kişinin ülkede saldırı planladığı gerekçesiyle yakalandığı belirtildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçtiğimiz salı günü Zaventem Havalimanı ile Molenbeak metro istasyonunda düzenlenen intihar saldırılarında 31 kişi ölmüş, 270 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda üç intihar bombacısı kendisini havaya uçurmuştu.

Patlamalar ülke tarihindeki en büyük terör saldırıları olarak kayda geçmişti.