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Dünya

Brüksel'deki patlamaların ardından Fransa-Belçika sınırı kapatıldı

Brüksel'deki patlamalarda en az 13 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı

22 Mart 2016 14:11

Belçika'nın başkenti Brüksel'de meydana gelen patlamaların ardından Belçika-Fransa sınırı kapatıldı.

Brüksel'de ikisi Zaventem Havalimanı'nda, biri Avrupa Birliği kurumlarının binalarının yakınındaki metro istasyonunda üç patlama meydana geldi. Patlamaların ardından Belçika'da terör alarmı, en yüksek seviye olan 4'e yükseltildi. Patlama nedeniyle kasım ayındaki terör saldırılarında 130 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da da terör alarmı verildi. Belçika yayın kuruluşu RTBF, Brüksel'deki patlamaların ardından Fransa sınırının kapatıldığını duyurdu.

 

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