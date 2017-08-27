Brüksel'deki palalı saldırıyı IŞİD üstlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de cuma akşamı askerleri hedef alan palalı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Cuma akşamı düzenlenen saldırıda iki asker hafif yaralanmıştı. Olay sırasında vurulan saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından terör şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

1987 Somali doğumlu saldırganın, 2004 yılından beri Belçika'da yaşadığı, 2015 yılından beri de Belçika vatandaşı olduğu tespit edilmişti.

IŞİD’e bağlı haber ajansı Amaq'ın online sayfasında bugün yer alan haberde, askere yönelik saldırıyı örgütün gerçekleştirdiği belirtildi.