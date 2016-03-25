Brüksel'de terör operasyonu; 1 ölü

Belçika'da 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan canlı bomba saldırıları sonrası Brüksel'de terör zanlılarına karşı operasyonlar devam ediyor. Zanlılara ait eve düzenlenen operasyonda patlama sesi duyulduğu ve 1 kişinin öldüğü iddia edildi.

NTV'nin haberine göre, Brüksel'in Schaerbeek semtinde terör zanlılarının kaldığı eve operasyon düzenlendi. Fransa'daki bir saldırı girişimiyle bağlantılı gerçekleştirilen operasyonda 1 kişinin polis tarafından öldürüldüğü belirtildi. Devam eden operasyonda, iki patlama meydana geldiği de iddialar arasında. Fransız polisi, Brüksel'deki operasyonun Paris'te yakalanan terör zanlısıyla bağlantılı olduğunu duyurdu.