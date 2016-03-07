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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de saatler süren mini zirve

Türkiye - AB Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakan Davutoğlu Brüksel'de yaklaşık 5 saati aşkın görüştü.

07 Mart 2016 11:07

Türkiye'nin Brüksel'deki daimi temsilciliğinde pazar akşamı Almanya Başbakanı Merkel ve Başbakan Davutoğlu biraraya geldi. Türkiye - AB Zirvesi öncesi mülteci kriziyle ilgili planlanan önlemleri ele alan Merkel ve Davutoğlu'nun görüşmesi yaklaşık 5 saati aşkın sürdü.

Görüşmenin sabahın erken saatlerine kadar sürdüğünü doğrulayan Alman hükümeti, görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili ise bir açıklama yapmadı. Buluşmaya AB Dönem Başkanı Hollanda'nın başbakanı Mark Rutte'nin de katıldığı belirtildi.

Türkiye ve Avrupa Birliği'nin 28 üyesi bugün Brüksel'de mülteci krizine karşı ortaklaşa alınacak önlemleri masaya yatıracak. Avrupa Birliği, Türkiye'den sığınmacıların yasadışı yollarla Avrupa'ya geçişini engellemesini isterken Türkiye de bu konuda Avrupa'dan maddi yardım bekliyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye proje bazlı 3 milyar euro aktarması planlanıyor.

Davutoğlu'nun zirve öncesi Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claud Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya geleceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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