Brüksel'de Alman-Yunan-Türk zirvesi

Alman basın ajansının (dpa) Alman

hükümet çevrelerinden aldığı bilgiye göre,

Başbakan Angela Merkel Türk ve Yunan mevkidaşları Ahmet Davutoğlu ve Aleksis

Tsipras ile yarın Brüksel'de görüşecek. Toplantıda mülteci akınının frenlenmesi

amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yolunun güvenliğinin sağlanması ele

alınacak.

Ege'de yalnızca geçen ocak ayında 320 mültecinin boğularak öldüğüne dikkat çeken

Alman hükümet çevreleri, mülteci krizinin NATO üyesi iki ülkenin deniz güvenliğini

sağlama konusunda güçlüklerle yüz yüze bıraktığına dikkat çektiler. Bunun kabul

edilemez olduğuna işaret eden Alman hükümet sözcüleri, insan kaçakçılarıyla

mücadele ve deniz güvenliğinin yeniden sağlanmasının insani bir görev olduğunu

kaydettiler.

Zirve öncesinde Davutoğlu ile konuşacak

AB liderler zirvesi 18-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Merkel Davutoğlu ile zirve

öncesinde durum değerlendirmesi yapacak.

"Ortak hedefimiz, korumamıza ihtiyaç duyan insanlara bundan sonra da yardım

edebilmek için sığınmacı sayısının hissedilir ve kalıcı şekilde azaltılmasıdır" diyen

Merkel, bunun için Türkiye ile işbirliğine gideceklerini söyledi.

Geçen yıl Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kararlaştırılan eylem planında,

AB'ye

olan sınırlarını daha sıkı denetlemesi kaydıyla Türkiye'ye 3 milyar euroluk destek

sağlanması öngörülüyor. Türkiye, AB'nin para yardımını Suriyeli mültecilere yardım

çalışmalarında kullanacak.