Brüksel'de Alman-Yunan-Türk zirvesi

Alman basın ajansının (dpa) Alman
hükümet çevrelerinden aldığı bilgiye göre,
Başbakan Angela Merkel Türk ve Yunan mevkidaşları Ahmet Davutoğlu ve Aleksis
Tsipras ile yarın Brüksel'de görüşecek. Toplantıda mülteci akınının frenlenmesi
amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yolunun güvenliğinin sağlanması ele
alınacak.
Ege'de yalnızca geçen ocak ayında 320 mültecinin boğularak öldüğüne dikkat çeken
Alman hükümet çevreleri, mülteci krizinin NATO üyesi iki ülkenin deniz güvenliğini
sağlama konusunda güçlüklerle yüz yüze bıraktığına dikkat çektiler. Bunun kabul
edilemez olduğuna işaret eden Alman hükümet sözcüleri, insan kaçakçılarıyla
mücadele ve deniz güvenliğinin yeniden sağlanmasının insani bir görev olduğunu
kaydettiler.
Zirve öncesinde Davutoğlu ile konuşacak
AB liderler zirvesi 18-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Merkel Davutoğlu ile zirve
öncesinde durum değerlendirmesi yapacak.
"Ortak hedefimiz, korumamıza ihtiyaç duyan insanlara bundan sonra da yardım
edebilmek için sığınmacı sayısının hissedilir ve kalıcı şekilde azaltılmasıdır" diyen
Merkel, bunun için Türkiye ile işbirliğine gideceklerini söyledi.
Geçen yıl Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kararlaştırılan eylem planında,
AB'ye
olan sınırlarını daha sıkı denetlemesi kaydıyla Türkiye'ye 3 milyar euroluk destek
sağlanması öngörülüyor. Türkiye, AB'nin para yardımını Suriyeli mültecilere yardım
çalışmalarında kullanacak.