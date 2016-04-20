Brüksel vize muafiyeti kararı için tarih verdi



AB Komisyonu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, Komisyon'un Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi içinde haziran ayından itibaren vizesiz seyahatine dair tavsiye kararını mayıs ayı başında netleştireceği belirtildi. Komisyon, 4 Mayıs tarihinde Türk hükümeti ile vize muafiyeti yol haritası çerçevesinde yürütülen müzakerelere dair bir rapor yayınlayacak. Türkiye'nin gerekli koşulları yerine getirmesi halinde, Komisyon'un da vize yükümlülüğünün kaldırılmasını öngören tasarıyı hazırlaması bekleniyor.

AB ile Türkiye arasında varılan mülteci anlaşması doğrultusunda, haziran ayından itibaren Türkiye'nin Geri Kabul Anlaşması'nın tüm hükümlerini hayata geçirmesi karşılığında, Schengen Bölgesi'ne Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanınması üzerinde anlaşmaya varılmıştı. AB Komisyonu, vize serbestisinin hayata geçirilmesi için nisan ayı sonuna kadar şartların yerine getirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Türkiye'nin vize muafiyeti için 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor.

Ancak çok sayıda AB ülkesinin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması konusunda çekinceleri var. Diplomatlardan alınan bilgilere göre, sadece Türkiye için değil, vize serbestisi diyaloğunun yürütüldüğü Ukrayna, Gürcistan ve Kosova için de 'koruma mekanizmaları' anlaşmalara entegre edilebilir. Söz konusu ülkelerden yoğun bir göç baskısı olması durumunda, bu mekanizmaların devreye girmesi öngörülüyor.

"Anlaşma iyi yönde"

AB Komisyonu ayrıca Türkiye-AB mülteci anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonraki ilk ara raporunu da açıkladı. Raporda anlaşmanın uygulanmasında ilerlemeler olduğu belirtildi. Rapora göre, Türkiye'den Yunanistan’a giriş yapan sığınmacıların sayısında gözle görülür bir gerileme oldu.

Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "İnsan kaçakçılarına güvenmenin yanlış olduğu mesajı anlaşılmaya başladı" dedi. Komisyon, anlaşmanın başarısının kalıcı olabilmesi için daha atılması gereken adımlar olduğuna da dikkat çekti.

AB Komisyonu, Ankara'nın uluslararası korumaya gereksinme duyan kişilerin koruma altında olduğunu garanti etmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda AB'nin ise Türkiye'nin geri aldığı her Suriyeli karşılığında, bir Suriyeli'yi AB topraklarına kabul etme taahhütüne de bağlı kalması gerektiği ifade edildi.

Şu ana kadar Yunanistan’da Türkiye'ye 325 sığınmacı geri gönderildi. AB ülkeleri ise Türkiye'den 103 Suriyeliyi yasal yollardan kabul etti.

Ukrayna'ya izin çıktı

Öte yandan AB Komisyonu, Ukrayna vatandaşlarının Schengen Bölgesi içinde vizesiz seyahat edebilmesine ise onay verdi. AB Komisyonu, Ukrayna vatandaşlarının 90 gün süreyle Schengen Bölgesi içinde vizesiz seyahat edebilmesinin olanaklı hale getirilmesini önerdi.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, bunun Ukrayna vatandaşları için çok önemli bir başarı olduğunu belirterek AP'nin hızlı bir şekilde karar almasını umduğunu kaydetti. Avramopoulos, vize serbestisinin her iki taraftaki kişişel, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştireceğine dikkat çekti.