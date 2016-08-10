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Brüksel Havaalanı’nda bomba alarmı

Uçaklara yönelik ciddi bir tehdit bulunduğu savcılık tarafından da onaylandı

10 Ağustos 2016 23:54

Brüksel Havalimanı’na giden iki uçakta bomba tehdidi yaşandığı belirtildi.

Belçika devlet televizyonu VTR, Zaventem’daki Brüksel Havalimanı’na varması beklenen iki uçağa yönelik bomba tehdidi olduğunu aktardı.

​Uçaklara yönelik ciddi bir tehdit bulunduğunun savcılık tarafından da onaylandığını kaydeden VRT, uçakların kısa süre sonra havalimanına inmesinin beklendiğini belirtti. Olay yerine çok sayıda acil servis görevlisinin gönderildiği ifade edildi.

Havaalanına inmesi planlanan bazı uçaklar, herhangi bir patlama tehlikesi karşısında başka alanlara yönlendirildi. VRT’ye konuşan bir Air Arabi Maroc yolcusu da uçaklarının yön değiştirerek Fransa’nın Toulouse kentine indiğini söyledi.

 

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